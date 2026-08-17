Это платье сейчас покоряет соцсети: его носят все модницы

Платье с узором "вирусный мираж" покорило многих модниц. Платье Cora от австралийского бренда Réalisation Par стало желанной вещью этого лета. Оно яркое, красивое и идеально подходит для прогулок в будни или выходные дни.

В этом году такой же вирусной вещью стало полосатое платье, которое обожают инфлюенсерши, пишет In Journal.

Один и тот же крой платья выпущен в трех вариантах – цветочном, черепаховом и полосатом, однако именно последняя версия стала самой популярной.

Окрім легкої сукні у смужку, взуття та сумки до неї, на наступний сезон можуть знадобитися інші речі – жакети, чоботи, кардигани. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Как выглядит привлекательное платье в полоску?

Популярность этому платью придает длина миди, а также крой на талии, который визуально ее уменьшает. А вот асимметричная юбка придает ей особую изюминку. Шелковое платье легкое, поэтому становится отличным выбором на лето, когда хочется надеть что-то воздушное.

Так все же главным его преимуществом является возможность сочетать его с различной одеждой и обувью. Для элегантных выходов – на свадьбу или день рождения – платье сочетается с туфлями, мюлями и босоножками на каблуке. Для обычной прогулки подойдут шлепанцы или легкие балетки.

Вещи в полоску по-прежнему остаются вневременной классикой и модным трендом. Актуальной считается вертикальная или горизонтальная полоска. Она может варьироваться от черно-белого минимализма до таких ярких "конфетных" оттенков, как платье, которое выбирают европейские модницы.

Во второй половине августа большинство уже начинает готовиться к новому сезону, скупая осенние вещи. Впрочем, сентябрь прогнозируется достаточно теплым, с сухой и умеренной температурой, без дождей.

Поэтому платье не стоит прятать далеко в шкаф, поскольку оно может быть сочетано с стильными нарядами с жакетом и сапогами на каблуке.