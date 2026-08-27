Иначе весь урожай испортится: как определить время для выкопки свеклы

Красная свекла – одна из самых простых в выращивании на огороде культур. Однако для того, чтобы она долго хранилась осенью и зимой, нужно вовремя ее собрать и правильно хранить после этого.

Этап сбора урожая часто незаслуженно считается дачниками не таким уж важным – однако именно от правильно выбранного времени зависит, не потеряете ли вы плоды месяцев тяжелого труда. Поэтому 24 Канал рассказывает, когда именно собирать свеклу.

Когда пора убирать свеклу с грядок?

Нет конкретного дня, когда нужно собирать свеклу. Зато дачникам нужно обращать внимание на целый ряд факторов: время посева культуры, сорт, климатические и погодные условия. Учитывайте, что именно от сорта свеклы зависит период, когда она созревает.

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Раннеспелую свеклу можно убирать с грядок уже через 50–80 дней после посадки. Это означает, что убирать ее можно уже в конце июля или в начале августа.

можно убирать с грядок уже через 50–80 дней после посадки. Это означает, что убирать ее можно уже в конце июля или в начале августа. Среднеспелые сорта созревают примерно через 80–100 дней – их можно собирать в конце августа.

созревают примерно через 80–100 дней – их можно собирать в конце августа. Позднюю свеклу нужно собирать только через 100–135 дней после посадки, то есть в сентябре–октябре.

Но эти сроки не являются окончательными. Иногда свекле требуется меньше времени, иногда – больше. Очень многое зависит от погодных условий, подкормки, полива и т. д. К счастью, существует несколько признаков, которые помогут легко определить, готова ли свекла к уборке.

Прежде всего, спелая свекла практически всегда будет торчать над землей. Здесь уже можно определить на глаз, достиг ли он достаточного размера для выкопки. Но если вы заметили, что листья пожелтели или вообще засохли, ждать дальше не стоит – уже пора выкапывать растения.

Как именно выкапывать и хранить свеклу?

Лучшее время для уборки свеклы – сухая, солнечная погода. Опытные дачники, кстати, советуют добывать корнеплоды не лопатами, а вилами – так они не будут повреждены.

Сразу убирать собранный урожай в погреб нельзя: сначала нужно разложить свеклу на грядке, чтобы она просушилась. Уже после этого можно осторожно стряхнуть грязь и срезать ботву.

Поврежденные плоды нельзя класть рядом с целыми, иначе можно потерять весь урожай. Их лучше съесть сразу, а вот целые свеклы можно положить в сетки или ящики, чтобы к ним свободно проникал воздух.