Етап збирання врожаю часто незаслужено вважається дачниками не таким вже й важливим – втім, саме від правильно підібраного часу залежить, чи не втратите ви місяці важкої праці. Тож 24 Канал розповідає, коли саме збирати буряк.

Коли час прибирати буряк з грядок?

Немає конкретного дня, коли потрібно збирати буряк. Натомість дачникам потрібно звертати увагу на цілу низку факторів: час висівання культури, сорт, кліматичні та погодні умови. Зважайте, що саме від сорту буряка залежить період, коли він достигає.

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Ранньостиглий буряк можна прибирати з грядок вже через 50 – 80 днів після посадки. Це означає, що прибирати його можна вже наприкінці липня, або ж на початку серпня.

можна прибирати з грядок вже через 50 – 80 днів після посадки. Це означає, що прибирати його можна вже наприкінці липня, або ж на початку серпня. Середньостиглі сорти достигають десь за 80 – 100 днів – їх можна збирати наприкінці серпня.

достигають десь за 80 – 100 днів – їх можна збирати наприкінці серпня. Пізній буряк потрібно збирати аж через 100 – 135 днів після висадки, тобто у вересні-жовтні.

Але ці терміни – не остаточні. Іноді бурякам потрібно менше часу, іноді – більше. Дуже багато що залежить від погодних умов, підживлення, поливу тощо. На щастя, існує кілька ознак, що допоможуть легко визначити, чи буряк вже готовий до викопування.

Передусім, стиглий буряк практично завжди буде стирчати над землею. Тут вже можна визначати на око, чи він достатнього розміру для викопування. Але якщо ви помітили, що листя пожовкло чи взагалі всохло, чекати далі не варто – вже час викопувати рослини.

Як саме копати та зберігати буряки?

Найкращим часом для викопування буряків буде суха, сонячна погода. Досвідчені дачники, до речі, радять діставати коренеплоди не лопатами, а вилами – так вони не будуть пошкоджені.

Ховати зібраний урожай в погріб одразу не можна: спершу потрібно викласти буряки на грядці, аби ті просушилися. Вже після цього можна обережно оббити бруд та зрізати бадилля.

Пошкоджені плоди не можна класти поряд з цілими, інакше можна втратити весь урожай. Їх краще з'їсти одразу, а ось цілі буряки можна покласти у сітки чи ящики, щоб до них вільно проникало повітря.