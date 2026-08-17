Соберите в лесу сосновые шишки: они очень пригодятся на участке у дома

Чаще всего сосновые шишки собирают для создания сезонного декора, поскольку с наступлением зимы их часто используют в праздничных украшениях. Однако мало кто знает, что они могут пригодиться и на участке.

Оказывается, шишки способны защитить почву и усложнить жизнь вредителям, пишет Top.

Как использовать шишки в саду?

Шишки биоразлагаемы, поэтому их с удовольствием можно компостировать. И хотя они долго разлагаются, однако хорошо разрыхляют структуру компоста, улучшая аэрацию. Благодаря этому облегчается работа микроорганизмов, разлагающих органику.

По своей природе шишки имеют слегка кислую реакцию, поэтому их можно разбрасывать под кустами гортензий, рододендронов и черники. Благодаря своим свойствам они помогут защитить почву, замедляя испарение воды и препятствуя росту сорняков.



Шишки могут пригодиться на участке / Фото Pexels

Кроме того, шишки можно использовать в горшках с растениями. Если посыпать их на дно, они будут действовать как дренажный слой. А вот шишки, размещенные на поверхности, уменьшат пересыхание и нагревание почвы.

Также сосновые шишки используют для защиты луковиц и молодых растений от грызунов, которые могут повредить растения.

Что интересно, они даже могут стать интересной альтернативой кормушке для птиц. Нужно лишь выбрать самую крупную шишку, немного обвалять в сале, а затем в семенах. Далее достаточно просто повесить эту шишку на ветку, чтобы птицы могли подлетать и клевать корм.

В шишках с большой вероятностью найдут убежище такие полезные насекомые, как божьи коровки и золотоочки, которые уничтожают целые колонии тли.

Перед использованием дачники советуют сначала высушить и очистить шишки от остатков смолы или хвои, обдавая их кипятком. Такя подготовка уменьшает количество грибковых спор и микроорганизмов на поверхности, а также удаляет яйца и нежелательных насекомых.