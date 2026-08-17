Виявляється, шишки здатні захистити ґрунт й ускладнити життя шкідникам, пише Top.

Як використовувати шишки в саду?

Шишки є біорозкладними, тому їх залюбки можна компостувати. І хоч вони довго розкладаються, проте добре розпушують структуру компосту, покращуючи аерацію. Завдяки цьому полегшується робота мікроорганізмів, які розкладають органіку.

За своєю природою шишки мають трішки кислу реакцію, тому їх можна розкидати під кущами гортензій, рододендронів та чорниці. Своїми властивостями їм вдасться захистити ґрунт, уповільнюючи випаровуванню води й перешкоджаючи росту бур’янів.



Шишки можуть стати в пригоді на ділянці / Фото Pexels

Крім того, шишки можна використовувати в горщиках з рослинами. Якщо посипати їх на дно, вони діятимуть як дренажний шар. А от шишки розміщені на поверхні зменшать пересихання та нагрівання ґрунту.

Також соснові шишки використовують для захисту цибулин та молодих рослин від гризунів, які можуть пошкодити рослини.

Що цікаво, вони навіть можуть стати цікавою альтернативою годівниці для птахів. Потрібно лише обрати найбільшу шишку, трішки обваляти в смальці, а тоді у насінні. Далі достатньо лише цю шишку повісити на гілці, щоб птахи мали можливість підлітати й клювати їжу.

У шишках мають всі шанси знайти притулок такі корисні комахи як сонечка та золотоочки, які знищують цілі колонії попелиці.

Перед використанням дачники радять спочатку висушити й очистити шишки від залишків смоли чи хвої, обдаючи їх окропом. Така підготовка зменшує кількість грибкових спор та мікроорганізмів на поверхні, а також прибирає яйця та небажаних комах.