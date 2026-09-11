Помидоры еще зеленые, а осень уже наступила: что нужно снять с куста, чтобы помочь урожаю созреть

В начале сентября на кустах часто остается немало больших зеленых помидоров. При этом продолжают появляться новые цветки, верхушка растет, пасынки тянутся в стороны, а растение тратит силы так, будто впереди еще несколько месяцев лета.

От цветения до созревания помидора обычно требуется несколько недель, а прохладные ночи и более короткий день постепенно замедляют развитие растения, отмечает Rhs. Поэтому в конце сезона имеет смысл остановить часть нового роста и оставить на кусте те плоды, у которых еще есть реальный шанс созреть.

При этом обрезать помидор "до основания" не нужно. Листья снабжают растение продуктами фотосинтеза, а чрезмерное их удаление может даже ухудшить созревание плодов. Необходимо удалять листья умеренно и не обнажать куст выше самой нижней кисти с созревающими плодами.

Что стоит удалить с помидоров в конце сезона?

Прежде всего следует обратить внимание на верхушку высокорослых помидоров. У некоторых сортов стебель способен расти и образовывать новые кисти вплоть до наступления холодов. После формирования примерно четырех плодовых кистей в открытом грунте удалите верхушку главного стебля, оставив над верхней кистью два листа.

Это сдерживает дальнейший рост и помогает растению сосредоточиться на уже сформировавшихся плодах. Иначе ведут себя кустовые помидоры. Они естественным образом прекращают рост после формирования определенного количества кистей, поэтому обрезать их по той же схеме не нужно.

Как ускорить рост зеленых помидоров / Фото unsplash

Боковые побеги у таких сортов также не удаляют так активно, как у высокорослых. Ближе к холодам можно удалить и новые цветки, и совсем мелкие завязи, если очевидно, что они уже не успеют превратиться в полноценные плоды. Когда до первых холодов остается меньше времени, новый цветок фактически конкурирует за ресурсы с уже большими зелеными плодами.

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Какую листву можно срезать, а какую лучше оставить?

Нижние старые листья, особенно пожелтевшие, поврежденные или касающиеся земли, можно постепенно удалять. Это открывает куст, улучшает циркуляцию воздуха и уменьшает количество старой листвы у влажной почвы. Стоит удалять часть нижних листьев после завязывания плодов именно для лучшей циркуляции воздуха. Однако правило "чем меньше листьев, тем быстрее покраснеют помидоры" не работает.

Сильное оголение куста может нарушить баланс между плодами и листьями. Чрезмерная дефолиация может повысить риск проблем с созреванием, поэтому листья лучше снимать только постепенно и в первую очередь внизу. Не стоит также срезать всю листву вокруг зеленых помидоров ради "большего количества солнца". Созревание помидоров зависит не только от прямого освещения. Чрезмерное обнажение плодов в теплые дни может, напротив, вызвать солнечные ожоги.

Что делать, если холода уже близко?

Для созревания светлый подоконник не является обязательным. Гораздо важнее умеренно теплая температура. Помидоры можно разложить в один слой в комнате и регулярно проверять.

В конце сезона можно переносить недозрелые плоды в теплое место; рядом со спелым помидором или бананом процесс может ускориться благодаря этилену.