Від цвітіння до достигання помідора зазвичай потрібно кілька тижнів, а прохолодні ночі й коротший день поступово сповільнюють розвиток рослини, зазначає Rhs. Тому наприкінці сезону є сенс зупинити частину нового росту й залишити кущу ті плоди, які ще мають реальний шанс достигнути.

При цьому обрізати помідор "наголо" не потрібно. Листя забезпечує рослину продуктами фотосинтезу, а надмірне його видалення може навіть погіршити достигання плодів. Необхідно прибирати листя помірно й не оголювати кущ вище найнижчої китиці з плодами, що достигають.

Що варто прибрати з помідорів наприкінці сезону?

Насамперед увагу варто звернути на верхівку високорослих помідорів. У деяких сортів стебло здатне рости й утворювати нові китиці аж до холодів. Після формування приблизно чотирьох плодових китиць у відкритому ґрунті видалити точку росту головного стебла, залишивши над верхньою китицею два листки.

Це стримує подальший ріст і допомагає рослині зосередитися на вже сформованих плодах. Інакше поводяться кущові помідори. Вони природно припиняють ріст після формування певної кількості китиць, тому обрізати їх за тією ж схемою не потрібно.

Як пришвидшити ріст зелених помідорів / Фото unsplash

Бічні пагони в таких сортів також не видаляють так активно, як у високорослих. Ближче до холодів можна прибрати й нові квіти та зовсім дрібні зав'язі, якщо очевидно, що вони вже не встигнуть перетворитися на повноцінні плоди. Коли до перших холодів залишилося менше часу, нова квітка фактично конкурує за ресурси з уже великими зеленими плодами.

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Яке листя можна зрізати, а яке краще залишити?

Нижні старі листки, особливо пожовклі, пошкоджені або ті, що торкаються землі, можна поступово прибирати. Це відкриває кущ, покращує рух повітря і зменшує кількість старого листя біля вологого ґрунту Варто видаляти частину нижніх листків після зав'язування плодів саме для кращої циркуляції повітря. Проте правило "чим менше листя, тим швидше почервоніють помідори" не працює.

Сильне оголення куща здатне порушити баланс між плодами й листям. Надмірна дефоліація може підвищити ризик проблем із достиганням, тому листя краще знімати лише поступово і насамперед унизу. Не варто також зрізати все листя навколо зелених помідорів заради "більшої кількості сонця". Достигання томатів залежить не лише від прямого освітлення. Надмірне оголення плодів у теплі дні може, навпаки, спричинити сонячні опіки.

Що робити, якщо холоди вже близько?

Для достигання світле підвіконня не є обов'язковим. Значно важливіша помірно тепла температура. Помідори можна розкласти в один шар у кімнаті й регулярно перевіряти.

Наприкінці сезону можна переносити недостиглі плоди в тепле місце; поруч зі стиглим помідором або бананом процес може пришвидшитися завдяки етилену.