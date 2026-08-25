Налет с унитаза сойдет через несколько часов: поможет домашнее чистящее средство

Со временем в унитазе может образоваться толстый слой известкового налета, от которого не так-то просто избавиться обычной чисткой. Чтобы не прибегать к агрессивным средствам, можно воспользоваться самодельной смесью, которую легко приготовить.

Туалет нужно постоянно чистить, поскольку помимо микробов на нем скапливаются неприятные запахи и известковый налет, который не удаляется обычной щеткой, пишет Deccoria.

Как удалить известковый налет с унитаза?

Чаще всего известковый налет появляется в туалетах под внутренним ободком чаши, откуда вытекает вода для смыва. Также грязь и стойкие отложения скапливаются на дне унитаза.

Есть одно домашнее средство для чистки туалетов, которое действительно помогает. Все ингредиенты для него у большинства хозяек уже есть на кухне. Нужно всего лишь:

6 столовых ложек пищевой соды;

3 столовые ложки лимонной кислоты;

0,5 стакана спиртового уксуса;

несколько капель эфирного масла (перечной мяты, эвкалипта или лимона).

Сначала нужно посыпать чашу пищевой содой, подождать несколько минут, а затем влить уксус и лимонную кислоту, предварительно разведя их в небольшом количестве теплой воды.



Домашнее средство поможет очистить унитаз / Фото Pexels

Когда произойдет шипучая реакция, а пена опустится, нужно добавить несколько капель эфирного масла и оставить на 30 минут. По истечении указанного времени чашу унитаза следует хорошо потереть и смыть водой.

Пищевая сода нейтрализует неприятные запахи, лимонная кислота растворяет известковый налет, а уксус – дезинфицирует его. Эфирное масло уже в конце очистки придает свежий аромат.

Лучше всего такую очистку проводить два раза в неделю, чтобы предотвратить образование плотных отложений.

Если же вода очень жесткая, тогда нужно 3 – 4 столовые ложки лимонной кислоты развести в одном литре теплой воды, оставив этот раствор на всю ночь, и повторять процедуру каждые две недели.