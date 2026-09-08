Эффектная деталь образа: как стилизовать женский берет

Берет – это классический головной убор для осени, который стал популярным еще в XVII веке. Сначала его носили крестьяне, а затем уже художники и иконы моды. На протяжении многих лет берет олицетворял французский шик, а его универсальность позволяет сочетать этот головной убор с различными стилями одежды.

Прежде чем выбрать берет, следует определиться с предпочтительным материалом, формой и цветом, пишет Style. Классический берет изготавливается из фетра или шерсти и имеет мягкую форму, однако сейчас также производят береты из хлопка и кожи.

Как выбрать берет на осень?

Берет черного или бежевого цвета – это вневременной вариант, который хорошо подойдет для любого образа. Например, черный удачно сочетается с пальто, а вот бежевый берет – с классическим тренчем.

Если же осенью хочется создать более смелые образы, стоит обратить внимание на красный берет, а также на принты.

Важное значение имеет и размер, ведь берет не должен быть ни маленьким, ни слишком большим. Лучше всего выбирать головной убор среднего размера, который будет легко держаться на голове.

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Как стилизовать женский берет?

Берет – это не только головной убор на прохладное время года, но и часть образа, которая придает наряду особую изюминку. Носить этот аксессуар можно по-разному.

Классический французский стиль

Образ во французском стиле очень легко повторить. Он состоит из брюк или юбки, полосатого топа и красной помады. Такой изящный образ выглядит игриво и точно привлечет внимание окружающих.



Стильные образы с беретом / Фото Pinterest

Кэжуальный стиль

Повседневный стиль на основе берета может состоять из джинсов, базовой футболки или свитера. Сверху к наряду можно добавить кожаную куртку и стильные сапоги на каблуке или челси на плоской подошве.



Красивые образы с беретом / Фото Pinterest

Офисный стиль

Берет способен идеально дополнить платье или классический костюм. Черный или любой другой нейтральный цвет берета удачно подойдет к деловому стилю.



Стильные образы с беретом / Фото Pinterest

В целом берет можно носить с пальто, тренчем, кожаной курткой, платьями, костюмами и даже обычными базовыми вещами. Важно лишь правильно подобрать материал и цвет, а способов ношения найдется немало.