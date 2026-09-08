Перед тим як вибрати берет, слід визначити для себе бажаний матеріал, форму і колір, пише Style. Класичний берет виготовляється з фетру чи вовни й має м’яку форму, проте зараз також роблять берети з бавовни та шкіри.

Як обрати берет на осінь?

Берет в чорному чи бежевому кольорі – це позачасовий варіант, який добре підійде для будь-якого образу. До прикладу, чорний вдало поєднається з пальтом, а от бежевий берет – з класичним тренчем.

Якщо ж хочеться восени дещо сміливіших образів, варто розглядати червоний берет, а також звертати увагу на принти.

Важливе значення має і розмір, бо берет не повинен бути маленьким чи занадто великим. Найкраще обирати головний убір середнього розміру, який легко триматиметься на голові.

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Як стилізувати жіночий берет?

Берет – це не лише головний убір на прохолодну пору року, але й частина образу, яка надає особливої родзинки вбранню. Носити цей аксесуар можна різними способами.

Класичний французький стиль

Образ у французькому стилі дуже легко повторити. Він складається зі штанів чи спідниці, смугастого топу й червоної помади. Такий витончений образ виглядає грайливо й точно приверне увагу оточуючих.



Стильні образи з беретом / Фото Pinterest

Кежуальний стиль

Повсякденний стиль на основі берету може складатися з джинсів, базової футболки чи светра. Зверху до аутфіту можна додати шкіряну куртку та стильні чоботи на підборах або ж челсі на плоскій підошві.



Красиві образи з беретом / Фото Pinterest

Офісний стиль

Берет здатен ідеально доповнити сукню чи класичний костюм. Чорний чи будь-який інший нейтральний колір берета вдало підійде до ділового стилю.



Стильні образи з беретом / Фото Pinterest

Загалом берет можна носити з пальтом, тренчем, шкіряною курткою, сукнями, костюмами та навіть звичайними базовими речима. Важливо лише правильно підібрати матеріал і колір, а способів носіння знайдеться чимало.