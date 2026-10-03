Не выбрасывайте белую одежду с жирными пятнами: вот как их легко вывести

Жирные пятна нередко портят одежду, и даже многократная стирка не всегда помогает их удалить. Но если вы опасаетесь использовать химические средства и беспокоитесь об их воздействии на ткань, рекомендуем воспользоваться более простыми и эффективными способами.

На самом деле даже довольно стойкие пятна можно легко удалить, если знать простые методы удаления жира с ткани, пишет Deccoria.

Как удалить жирные пятна?

Прежде всего, следует быстро реагировать на свежие пятна, поскольку их гораздо легче удалить, чем старые и засохшие. Специалисты советуют аккуратно тереть ткань, так как слишком сильное трение приведет к тому, что грязь еще больше впитается в волокна, и тогда пятно станет стойким.

Чтобы удалить жирное пятно, рекомендуют взять обычный мел и слегка потереть им пятно, пока оно не покроется белым порошком. Благодаря этому трюку порошок из мела впитает жир, а остатки смоются во время стирки.

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Но если дома не найдется мела, тогда можно воспользоваться другими способами. Перед этим нужно лишь промокнуть пятно бумажным полотенцем, чтобы удалить лишний жир.

Пищевой содой нужно посыпать пятно и оставить на 30 минут. Когда сода впитает весь жир, достаточно просто стряхнуть порошок и постирать вещь в стиральной машинке.



Простые способы выведения жирных пятен / Фото Magnific

Крахмал действует по тому же принципу, что и сода или мел. Достаточно насыпать его на свежее пятно и оставить на час, а затем смыть щеткой и постирать в стиральной машине.

Комбинация соли и аммиака подходит для сложных пятен, поэтому эти ингредиенты можно использовать, если пятна стойкие или застарелые. Нужно смешать соль и аммиак в равных пропорциях, нанести на пятно с помощью ватного диска, а затем постирать. Однако этот метод не подходит для деликатных тканей.

Также жирные пятна поможет удалить уксус. Его нужно развести в соотношении 1:4 (1 чайная ложка уксуса и 4 чайные ложки воды). Раствор следует оставить на пятне на 10 минут, а затем прополоскать и постирать.

Эти домашние средства помогут быстро и легко вывести пятно, нужно лишь выбрать метод, подходящий для данного типа ткани.