Насправді навіть досить стійкі плями можна легко видалити, якщо знати прості методи видалення жиру з тканини, пише Deccoria.

Як видалити жирні плями?

Насамперед варто швидко реагувати на свіжі плями, оскільки їх набагато легше видалити, ніж старі і засохлі. Фахівці радять акуратно терти тканину, бо занадто сильне тертя призведе до того, що бруд ще більше вбереться у волокна, і тоді пляма стане стійкою.

Щоб прибрати жирну пляму радять взяти звичайну крейду й трішки потерти нею пляму, поки вона не покриється білим порошком. Завдяки цьому трюку порошок з крейди поглине жир, а залишки змиються під час прання.

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Та якщо вдома не знайдеться крейди, тоді можна скористатися іншими способами. Перед цим лише потрібно промокнути пляму паперовим рушником, щоб прибрати зайвий жир.

Харчовою содою потрібно посипати пляму й залишити на 30 хвилин. Коли сода вбере увесь жир, тоді достатньо лише струсити порошок і випрати річ у пральній машинці.



Прості способи виведення жирних плям / Фото Magnific

Крохмаль має такий же принцип роботи, як і сода чи крейда. Достатньо насипати його на свіжу пляму й залишити на годину, а тоді змити щіткою й випрати у пральній машині.

Комбінація солі та аміаку підходить для складних плям, тому ці інгредієнти можна використовувати, якщо вони стійкі чи застарілі. Потрібно змішати сіль та аміак в однаковому співвідношенні, нанести на пляму за допомогою ватного диска, а тоді випрати. Проте цей метод не підходить для делікатних тканин.

Також жирні плями допоможе видалити оцет. Його потрібно розвести у співвідношенні 1:4 (1 чайна ложка оцту та 4 чайні ложки води). Розчин слід залишити на плямі на 10 хвилин, а тоді прополоскати й випрати.

Ці домашні засоби допоможуть швидко й легко вивести пляму, потрібно лише обрати відповідний метод до типу тканини.