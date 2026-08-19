Изысканный цвет волос, который станет главным трендом осени: как он выглядит

С наступлением осени меняется не только гардероб и предпочтения в парфюмерии. В игру также вступают новые стрижки, прически и цвета волос. В новом сезоне все внимание будет приковано к оттенку жженого янтаря.

Этот цвет имеет все шансы стать главным цветом осени, пишет In Journal. Его уже успели примерить Хейли Бибер и другие известные знаменитости.

Как выглядит трендовый цвет волос этой осени?

Оттенок жженого янтаря – это теплый коричневый тон с каштановыми и золотистыми отблесками, которые придают волосам сияние и блеск. Цвет идеально сочетает в себе осеннюю теплоту, но при этом мягкий, поэтому не будет казаться слишком тяжелым на прядях.

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При дневном свете в глаза бросаются золотистые отблески, а уже в помещении оттенок становится более насыщенным и глубоким.

Чтобы получить янтарный оттенок, не обязательно полностью окрашивать волосы. Можно сделать легкое мелирование или балаяж, когда теплые золотистые оттенки будут плавно переходить в натуральный цвет волос. Такой вариант подойдет для тех, кто хочет иметь естественный оттенок прядей.

А вот для насыщенного варианта придется добавить больше медных тонов и теплого янтарного оттенка.

Преимуществом модного цвета волос является то, что он не требует какого-то особого ухода. Достаточно лишь использовать шампунь для окрашенных волос и маски, которые помогают сохранить цвет и не вымыть его.

Также не стоит забывать о термозащите, которая сохраняет пряди здоровыми при использовании фена, выпрямителя или плойки.