Цей колір має всі шанси стати головним кольором осені, пише In Journal. Його вже встигли приміряти Гейлі Бібер та інші відомі знаменитості.

Як виглядає трендовий колір волосся осені?

Відтінок паленого бурштину – це теплий коричневий тон із каштановими та золотистими відблисками, які надають волоссю сяйва та блиску. Колір ідеально поєднує в собі осінню теплоту, але при цьому м’який, тож не буде здаватися занадто важким на пасмах.

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На денному світлі у вічі впадають золотисті відблиски, а вже в приміщенні відтінок стає насиченішим та глибшим.

Щоб отримати бурштинний відтінок – не обов’язково повністю фарбувати волосся. Можна зробити легеньке мелірування чи балаяж, коли теплі золотисті відтінки зливатимуться з натуральним кольором волосся. Такий варіант підійде для тих, хто хоче мати природний відтінок пасм.

А от для насиченого варіанту доведеться додати більше мідних тонів та теплого бурштинового відтінку.

Перевагою трендового кольору волосся є те, що він не потребує якогось спеціального догляду. Достатньо лише використовувати шампунь для фарбованого волосся та маски, які допомагають зберігати й не вимивати колір.

Також не варто забувати про термозахист, який зберігає пасма здоровими під час використання фена, випрямляча чи плойки.