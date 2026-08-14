Затхлий запах на рушниках не з'явиться: як зберегти їх свіжими після прання

Навіть чисті рушники після прання можуть погано пахнути. Причина ховається не у пральному порошку чи поганому циклі прання, а в кількох інших речах, які варто змінити, щоб вони знову стали м’якими з приємним ароматом.

Річ у тому, що рушники швидко вбирають вологу, а якщо ще й погано сохнуть у теплій ванній, то починають створювати умови для росту бактерій та грибків, які й викликають затхлий запах, пише Deccoria.

Посилюють проблему залишки порошку, косметики чи мінерали з жорсткої води. Нерідко на запах може впливати й брудна пральна машина, тому час від часу потрібно добре чистити її компоненти (відсік для миючого засобу, фільтр та гумовий ущільнювач).

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Не менш важливим є сушіння після прання. Якщо погано їх висушити, а тоді поскладати в шафу ще трохи вологими, вони швидко втратять свіжість.

Як уникнути затхлого запаху на рушниках?

Щоб зберегти свіжість рушників й уникнути неприємного затхлого запаху, варто запам’ятати кілька правил. Не кидайте вологий рушник у кошик для прання. Якщо він ще не висохнув, то у корзині почне пліснявіти й смердіти.

Після прання не залишайте рушники тривалий час у барабані, оскільки вологе й тепле середовище сприяє росту бактерій та грибків. Рушники після прання рекомендовано сушити на вулиці.

Рушник після використання потрібно вішати в добре провітрюваному місці чи на спеціальне ребро. Якщо їх скласти, волога сприятиме утворенню затхлого аромату. Кожного разу після прийому душу чи ванни варто вмикати вентилятор для осушення приміщення.



Прості способи збережуть рушники свіжими / Фото Pexels

На полицю поруч з рушниками можна покласти тканинний мішок з рисом, кухонною сіллю чи кількома вугільними таблетками. Вони зможуть поглинати вологу, зменшуючи появу затхлості. Цей метод особливо корисний в тих оселях, де висока вологість.

Крім того, між рушниками можна прокласти невеликі саше, наповнивши їх сушеною лавандою, гвоздикою, пелюстками троянд, паличками кориці чи серветками для сушки. Впродовж кількох днів вони виділятимуть гарний аромат, просочуючи ним тканини.

Також можна зробити домашній освіжувач повітря. Для цього потрібно змішати склянку дистильованої води з половиною склянки медичного спирту та 15 краплями ефірної олії. Може підійти лавандова, апельсинова чи трояндова олія.

Потрібно струсити суміш у пляшці з розпилювачем й розпилити на рушники в шафі, щоб освіжити аромат, не перучи їх.