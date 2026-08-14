Дело в том, что полотенца быстро впитывают влагу, а если к тому же плохо сохнут в теплой ванной, то начинают создавать условия для размножения бактерий и грибков, которые и вызывают затхлый запах, пишет Deccoria.

Усугубляют проблему остатки стирального порошка, косметики или минералы из жесткой воды. Нередко на запах может влиять и грязная стиральная машина, поэтому время от времени нужно тщательно чистить ее компоненты (отсек для моющего средства, фильтр и резиновый уплотнитель).

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Не менее важна сушка после стирки. Если плохо их высушить, а затем сложить в шкаф еще немного влажными, они быстро потеряют свежесть.

Как избежать затхлого запаха на полотенцах?

Чтобы сохранить свежесть полотенец и избежать неприятного затхлого запаха, стоит запомнить несколько правил. Не бросайте влажное полотенце в корзину для белья. Если оно еще не высохло, то в корзине начнет плесневеть и неприятно пахнуть.

После стирки не оставляйте полотенца надолго в барабане, поскольку влажная и теплая среда способствует росту бактерий и грибков. Полотенца после стирки рекомендуется сушить на улице.

Полотенце после использования нужно вешать в хорошо проветриваемом месте или на специальную вешалку. Если их сложить, влага будет способствовать появлению затхлого запаха. Каждый раз после душа или ванны стоит включать вентилятор для осушения помещения.



Простые способы сохранят полотенца свежими / Фото Pexels

На полку рядом с полотенцами можно положить тканевый мешочек с рисом, поваренной солью или несколькими угольными таблетками. Они будут поглощать влагу, уменьшая появление затхлого запаха. Этот метод особенно полезен в тех домах, где высокая влажность.

Кроме того, между полотенцами можно разложить небольшие саше, наполнив их сушеной лавандой, гвоздикой, лепестками роз, палочками корицы или салфетками для сушки. В течение нескольких дней они будут источать приятный аромат, пропитывая им ткани.

Также можно сделать домашний освежитель воздуха. Для этого нужно смешать стакан дистиллированной воды с половиной стакана медицинского спирта и 15 каплями эфирного масла. Подойдут лавандовое, апельсиновое или розовое масло.

Нужно встряхнуть смесь в бутылке с распылителем и распылить на полотенца в шкафу, чтобы освежить аромат, не стирая их.