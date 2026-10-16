Рушники стануть м’якими, як у готелях: налийте копійчаний засіб у відсік замість пом'якшувача

Часом після прання рушники стають шорсткими й неприємно пахнуть. Уникнути цього можна завдяки заміні пом’якшувача для білизни.

У готелях завжди м’які й пухнасті рушники, однак вдома вони втрачають м’якість і навіть набувають неприємного запаху, пише Wprost Dom. І причина зовсім не у тканині, а в кількості миючого засобу й ополіскувачі.

Як прати рушники, щоб вони залишалися м’якими?

Найчастіше рушники починають неприємно пахнути через те, що їх залишають вологими на тривалий час. Саме тому після душу їх потрібно розвісити, щоб вони повністю висохли.

Рушники радять прати за температури 60 градусів і не перевантажувати барабан речима. Тканинам потрібен простір, щоб вода і миючий засіб змогли проникнути у волокна.



Прості кроки, які покращать м'якість рушників / Фото Pexels

До того ж, важливо не використовувати занадто багато миючого засобу, оскільки він може залишитися на тканині й зробити рушник набагато важчим. Замість пом’якшувача варто скористатися оцтом.

Його перевага в тому, що кислоти видаляють залишки миючого засобу, що накопичився на волокнах. Через це рушники з часом втрачають поглинальну здатність. Оцет радять налити у відділення для пом’якшувача білизни у невеликій кількості.

Придбати засоби для машинного чи ручного прання можна на Prom. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Що робити, якщо рушник погано пахне?

Якщо ж рушник неприємно пахне, тоді його можна замочити у воді з лимонним соком перед основним пранням. Для домашнього методу достатньо 0,5 склянки лимонного соку на літр гарячої води. У цій суміші слід залишити рушники на 30 хвилин, а тоді випрати, як зазвичай.