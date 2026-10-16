В отелях полотенца всегда мягкие и пушистые, однако дома они теряют мягкость и даже приобретают неприятный запах, пишет Wprost Dom. И причина вовсе не в ткани, а в количестве моющего средства и ополаскивателя.

Как стирать полотенца, чтобы они оставались мягкими?

Чаще всего полотенца начинают неприятно пахнуть из-за того, что их оставляют влажными на длительное время. Именно поэтому после душа их нужно развесить, чтобы они полностью высохли.

Полотенца рекомендуется стирать при температуре 60 градусов и не перегружать барабан бельем. Тканям нужно пространство, чтобы вода и моющее средство смогли проникнуть в волокна.



Простые шаги, которые улучшат мягкость полотенец / Фото Pexels

К тому же важно не использовать слишком много моющего средства, поскольку оно может остаться на ткани и сделать полотенце намного тяжелее. Вместо смягчителя стоит воспользоваться уксусом.

Его преимущество в том, что кислоты удаляют остатки моющего средства, накопившиеся на волокнах. Из-за этого полотенца со временем теряют впитывающую способность. Уксус рекомендуется налить в отсек для кондиционера белья в небольшом количестве.

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Что делать, если полотенце неприятно пахнет?

Если же полотенце неприятно пахнет, его можно замочить в воде с лимонным соком перед основной стиркой. Для домашнего метода достаточно 0,5 стакана лимонного сока на литр горячей воды. В этой смеси следует оставить полотенца на 30 минут, а затем постирать, как обычно.