Газонокосарка чи мотокоса: як обрати інструмент під свій запит

Правильно підібрана садова техніка значно спрощує догляд за ділянкою та впливає на результат. Тому власники ділянок часто стикаються з вибором: газонокосарка чи все ж мотокоса.

Ці інструменти виконують різні завдання, тому вибір між ними залежить від типу рослинності, площі та частоти використання, пише Zaxid.net.

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Газонокосарка: для рівного та охайного газону

Газонокосарка залишається основним інструментом для догляду за газоном. Вона забезпечує рівне скошування трави на однаковій висоті та допомагає підтримувати акуратний вигляд ділянки. Однак вона має один недолік – газонокосарка не завжди може дістатися до трави вздовж парканів, доріжок чи клумб, тому зазвичай її використовують у парі з іншим інструментом.

Для невеликих територій підійдуть електричні моделі, які працюють від мережі. Акумуляторні газонокосарки забезпечують більшу мобільність, а бензинові відзначаються високою потужністю та можуть використовуватися на великих площах.

Мотокоса: коли газонокосарки недостатньо

Якщо на ділянці є висока трава, бур'яни, сухостій або густі зарості, варто звернути увагу на мотокосу. Вона дозволяє ефективно працювати там, де звичайна газонокосарка впоратися не може.

Залежно від насадки мотокоси можуть косити траву волосінню або металевими ножами. Потужні бензинові моделі підходять для тривалих робіт і боротьби з жорсткою рослинністю, тоді як акумуляторні вирізняються меншою вагою, тихою роботою та простотою в обслуговуванні.

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Як обрати техніку для своєї ділянки

Найкращий результат досягається тоді, коли інструменти доповнюють один одного. Спочатку газонокосарка формує рівне основне покриття, після чого косою обробляють краї та важкодоступні місця. Якщо на ділянці є густі зарості або бур’яни, додатково використовують кущоріз.

Такий підхід дозволяє підтримувати ділянку в охайному стані з мінімальними зусиллями.