Шампури vs решітка для мангала: що краще взяти на пікнік

Нарешті літо радує хорошою погодою та сонячними днями, а це означає, що варто планувати відпочинок на природі. І без смачних страв на вогні тут не обійтись.

Часто під час організації відпочинку виникає питання: що краще обрати – решітку для мангала чи шампури? Насправді відповідь залежить від того, що ви плануєте готувати.

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У матеріалі 24 Каналу розповідаємо детальніше, в яких ситуаціях решітка буде кращим вибором, а в яких – шампури.

Коли потрібні шампури та як їх обрати?

Шампури мають велику популярність в Україні, адже всі, хто вже їх використовував, знають, що з ними шашлик буде добре обсмаженим, з легкою скоринкою, проте ніжним всередині. Але це за умови правильного приготування. До того ж завдяки шампуру є змога нанизувати м'ясо, чергуючи шматки з овочами або цибулею. Таке поєднання підсилює смак страви та виглядає дуже апетитно.

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Шампури часто використовують для приготування свинячого і курячого шашлику, крилець, люля-кебаба, овочів тощо.

Але є нюанси щодо вибору форми та матеріалу:

Плоскі металеві шампури – найкращий варіант для більшості страв. Плоска форма не дає їжі прокручуватись навколо осі під час перевертання, а метал не горить, як дерево, тому можна сміливо тримати їх над вогнем до повного приготування страви.

Широкі плоскі шампури з шириною близько 2,5 сантиметра і довжиною майже 60 сантиметрів ідеально підходять для формування кебабів із фаршу або нанизування курячих крил.

Щодо довжини, вибір буде залежати від вашого мангалу. При цьому довший шампур вважається універсальнішим, його можна легко поставити на мангал з будь-якою шириною. Водночас коротші можуть бути зручнішими для нанизування, особливо якщо потрібно швидко підготувати велику кількість порцій.

Коли потрібна решітка?

Решітка для мангала – чудовий вибір, якщо ви готуєте великі шматки м’яса, як-от стейк, курячу мариновану грудку чи стегна, або хочете поетапно запікати різні продукти без клопоту нанизування. Решітка забезпечує рівномірне просмажування та дозволяє перевертати їжу без ризику, що вона впаде у вугілля.

Також часто решітку беруть для приготування риби на вогні, бургерів і лавашів з різними начинками.

Решітка для гриля / Фото Shutterstock

Якщо обирати решітку за типом продукту: для м'яса краще підійдуть моделі з товстими прутами, для риби – з дрібною сіткою, щоб уникнути прилипання, для овочів – плоскі решітки з дрібним перетином.