Часто при организации отдыха возникает вопрос: что лучше выбрать — решетку для мангала или шампуры? На самом деле ответ зависит от того, что вы планируете готовить.

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В материале 24 Канала рассказываем подробнее, в каких ситуациях решетка будет лучшим выбором, а в каких — шампуры.

Когда нужны шампуры и как их выбрать?

Шампуры пользуются большой популярностью в Украине, ведь все, кто уже их использовал, знают, что с ними шашлык получается хорошо прожаренным, с легкой корочкой, но нежным внутри. Но это при условии правильного приготовления. К тому же благодаря шампурам можно нанизывать мясо, чередуя кусочки с овощами или луком. Такое сочетание усиливает вкус блюда и выглядит очень аппетитно.

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Шампуры часто используют для приготовления свиного и куриного шашлыка, крылышек, люля-кебаба, овощей и т. д.

Но есть нюансы при выборе формы и материала:

Плоские металлические шампуры — лучший вариант для большинства блюд. Плоская форма не позволяет еде вращаться вокруг оси при переворачивании, а металл не горит, как дерево, поэтому их можно смело держать над огнем до полной готовности блюда.

Плоские шампуры шириной около 2,5 сантиметра и длиной почти 60 сантиметров идеально подходят для формирования люля-кебабов из фарша или нанизывания куриных крылышек.

Что касается длины, выбор будет зависеть от вашего мангала. При этом более длинный шампур считается более универсальным, его можно легко поставить на мангал любой ширины. В то же время более короткие могут быть удобнее для нанизывания, особенно если нужно быстро приготовить большое количество порций.

Когда нужна решетка?

Решетка для мангала — отличный выбор, если вы готовите крупные куски мяса, такие как стейк, маринованную куриную грудку или окорочка, или хотите поэтапно запекать различные продукты без хлопот с нанизыванием. Решетка обеспечивает равномерное прожаривание и позволяет переворачивать продукты без риска, что они упадут в угли.

Также решетку часто используют для приготовления рыбы на огне, бургеров и лавашей с различными начинками.

Решетка для гриля / Фото Shutterstock

Если выбирать решетку по типу продукта: для мяса лучше подойдут модели с толстыми прутьями, для рыбы — с мелкой сеткой, чтобы избежать прилипания, для овощей — плоские решетки с мелким пересечением.