Побілка дерев восени: що додати у вапно, щоб воно трималося після дощів

Восени садівники білять стовбури плодових дерев, але після сильних дощів покриття нерідко змивається. Щоб побілка довше залишалася на корі, до вапна можна додати кілька простих компонентів.

Побілка виконує не лише декоративну функцію, пише Newsweek.ro. Вона відбиває частину сонячних променів, запобігаючи надмірному нагріванню стовбурів у сонячні зимові дні.

Це допомагає зменшити ризик появи тріщин через різкі температурні коливання. Особливо важливо захищати молоді дерева, оскільки їхня кора більш чутлива.

Що потрібно додати до вапна?

Щоб суміш краще прилипала до кори, у неї можна вмішати невелику кількість крохмалю чи глини. Ці компоненти роблять розчин густішим і покращують його зчеплення зі стовбуром.

Проте навіть з добавками побілка не стане повністю стійкою до опадів. Результат залежить від складу суміші, пропорцій і погодних умов.

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Як приготувати розчин?

Для побілки використовують спеціальне вапно, яке можна придбати в садових магазинах. Воду потрібно додавати відповідно до інструкції на упаковці. У більшості рецептів пропорція має бути такою: 2 кілограми вапна на 10 літрів води.

Працювати з розчином потрібно в рукавичках, а також захистити очі, оскільки вапно може подразнювати шкіру й спричинити печіння.

Коли білити дерева?

Найчастіше побілку проводять наприкінці осені, ще до настання стійких морозів. Конкретні терміни залежать від регіону і погодних умов.

Для роботи краще вибрати сухий день з плюсовою температурою. Кора має бути сухою, а прогноз не повинен обіцяти дощ найближчим часом. Якщо опади почнуться невдовзі після нанесення, вапно може змитися.



Дерева білять наприкінці осені / Фото Pinterest

Як наносити побілку?

Перед роботою потрібно обережно прибрати фрагменти кори, які вже відшаровуються, не пошкоджуючи стовбур. Наносити товстий шар не потрібно: важливо лише, щоб покриття було рівномірним.

Після дощів варто перевірити стан побілки й за потреби поновити її, враховуючи стан кори та рекомендації виробника засобу. Восени зазвичай білять яблуні, груші, сливи, черешні, персики та абрикоси.