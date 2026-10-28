Побелка деревьев осенью: что добавить в известь, чтобы она держалась после дождей

Осенью дачники белят деревья / Фото: Pexels
Осенью садоводы белят стволы плодовых деревьев, но после сильных дождей покрытие нередко смывается. Чтобы побелка дольше держалась на коре, в известь можно добавить несколько простых компонентов.
Побелка выполняет не только декоративную функцию, пишет Newsweek.ro. Она отражает часть солнечных лучей, предотвращая чрезмерный нагрев стволов в солнечные зимние дни.
Это помогает снизить риск появления трещин из-за резких перепадов температуры. Особенно важно защищать молодые деревья, поскольку их кора более чувствительна.
Что нужно добавить в известь?
Чтобы смесь лучше прилипала к коре, в нее можно добавить небольшое количество крахмала или глины. Эти компоненты делают раствор гуще и улучшают его сцепление со стволом.
Однако даже с добавками побелка не станет полностью устойчивой к осадкам. Результат зависит от состава смеси, пропорций и погодных условий.
Как приготовить раствор?
Для побелки используют специальную известь, которую можно приобрести в садовых магазинах. Воду нужно добавлять в соответствии с инструкцией на упаковке. В большинстве рецептов пропорция должна быть такой: 2 килограмма извести на 10 литров воды.
Работать с раствором нужно в перчатках, а также защитить глаза, поскольку известь может раздражать кожу и вызывать жжение.
Когда белить деревья?
Чаще всего побелку проводят в конце осени, еще до наступления устойчивых морозов. Конкретные сроки зависят от региона и погодных условий.
Для работы лучше выбрать сухой день с плюсовой температурой. Кора должна быть сухой, а прогноз не должен обещать дождь в ближайшее время. Если осадки начнутся вскоре после нанесения, известь может смыться.
Как наносить побелку?
Перед работой нужно аккуратно удалить отслоившиеся фрагменты коры, не повреждая ствол. Наносить толстый слой не нужно: важно лишь, чтобы покрытие было равномерным.
После дождей следует проверить состояние побелки и при необходимости обновить ее, учитывая состояние коры и рекомендации производителя средства. Осенью обычно белят яблони, груши, сливы, черешню, персики и абрикосы.
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