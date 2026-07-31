Гладіолуси стоятимуть у вазі тижнями: додайте у воду просту суміш

Гладіолусами у вазі можна насолоджуватися тривалий час. Завдяки високим стеблам і колосоподібним суцвіттям вони стають справжньою окрасою інтер’єру.

Якщо гладіолуси ростуть на власній ділянці, флористи радять їх зрізати рано вранці, пише Deccoria. У цей час рослини найбільше зволожені й міцні.

Як потрібно зрізати гладіолуси?

Щоб квіти якомога довше простояли у вазі, потрібно зрізати такі гладіолуси, щоб дві нижні квітки на стеблі лише почали розкриватися, а решта бутонів має бути закритою. Таким чином квіти будуть розвиватися поступово у вазі.

Якщо ж зрізати уже повністю дозрілий гладіолус, він простоїть у вазі короткий період і почне швидко в’янути.

Для кращого поглинання води з вази, гладіолуси потрібно зрізати чистими та гострими інструментами. Якщо правильно все зробити, квіти можуть стояти у вазі 2 – 3 тижні.

Відмінністю гладіолусів від інших квітів є те, що їх не обов’язково зрізати під кутом. Важливо лише перед тим, як ставити квіти у вазу, вкоротити стебла ще приблизно на 2 – 4 сантиметри, щоб покращити доступ до поглинання води.



Гладіолуси дуже красиво виглядають у вазі / Фото Pexels

Що зробити, щоб квіти довше простояли у вазі?

Воду у вазі з гладіолусами потрібно змінювати кожних 2 – 3 дні, при цьому кожного разу вкорочуючи стебло на 1,5 сантиметри. Важливим залишається й саме розміщення вази.

Квіти потрібно тримати подалі від прямих джерел сонця та корзини з фруктами, оскільки деякі з них виділяють газ етилен, який пришвидшує їх псування.

Саме правильна обрізка й постійна заміна води допомагають зберегти свіжість квітів. Втім, можна використати ще деякі хитрощі флористів, щоб рослини простояли кілька тижнів.

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Аспірин, сіль та цукор

Виявляється, суміш цих трьох інгредієнтів здатна прискорити транспортування води до стебел й запобігти розвитку бактерій. Достатньо всього лише додати чайну ложку цукру, половину таблетки аспірину й маленьку дрібку солі до 1,5 літрів води.

Цукор і лимонна кислота

Завдяки цій суміші вдасться мінімізувати мікроорганізми, через які забруднюється вода. Потрібно на 1 літр води додати лише 0,5 чайної ложки лимонної кислоти й 1 чайну ложку цукру-порошку. Якщо ж лимонного соку немає, тоді можна скористатися 2 – 3 столовими ложками яблучного оцту.

Хлорний відбілювач

Він має сильну антибактеріальну дію й пригнічує процеси гниття. Потрібно додати лише 3 краплі миючого засобу на 1 літр води.