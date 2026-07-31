Если гладиолусы растут на собственном участке, флористы советуют срезать их рано утром, пишет Deccoria. В это время растения наиболее увлажненные и крепкие.

Как правильно срезать гладиолусы?

Чтобы цветы как можно дольше простояли в вазе, нужно срезать такие гладиолусы, чтобы два нижних цветка на стебле только начали раскрываться, а остальные бутоны были закрыты. Таким образом, цветы будут постепенно раскрываться в вазе.

Если же срезать уже полностью созревший гладиолус, он простоит в вазе недолго и начнет быстро увядать.

Для лучшего впитывания воды из вазы гладиолусы нужно срезать чистыми и острыми инструментами. Если все сделать правильно, цветки могут стоять в вазе 2–3 недели.

Отличие гладиолусов от других цветов заключается в том, что их не обязательно срезать под углом. Важно лишь перед тем, как поставить цветы в вазу, укоротить стебли еще примерно на 2–4 сантиметра, чтобы улучшить поступление воды.



Гладиолусы очень красиво смотрятся в вазе / Фото Pexels

Что сделать, чтобы цветы дольше простояли в вазе?

Воду в вазе с гладиолусами нужно менять каждые 2–3 дня, при этом каждый раз укорачивая стебель на 1,5 сантиметра. Важное значение имеет и само расположение вазы.

Цветки нужно держать подальше от прямых солнечных лучей и корзин с фруктами, поскольку некоторые из них выделяют газ этилен, который ускоряет их порчу.

Именно правильная обрезка и постоянная замена воды помогают сохранить свежесть цветов. Впрочем, можно воспользоваться еще некоторыми хитростями флористов, чтобы растения простояли несколько недель.

Купить секатор для обрезки цветов можно на Prom. Перед покупкой можно посмотреть отзывы других покупателей и оценить качество товара по фотографиям.

Аспирин, соль и сахар

Оказывается, смесь этих трех ингредиентов способна ускорить транспортировку воды к стеблям и предотвратить развитие бактерий. Достаточно всего лишь добавить чайную ложку сахара, половину таблетки аспирина и небольшую щепотку соли в 1,5 литра воды.

Сахар и лимонная кислота

Благодаря этой смеси удастся свести к минимуму количество микроорганизмов, из-за которых загрязняется вода. На 1 литр воды нужно добавить всего 0,5 чайной ложки лимонной кислоты и 1 чайную ложку сахарного порошка. Если же лимонного сока нет, то можно использовать 2–3 столовые ложки яблочного уксуса.

Хлорный отбеливатель

Он обладает сильным антибактериальным действием и подавляет процессы гниения. Нужно добавить всего 3 капли моющего средства на 1 литр воды.