Звісно, гості не будуть проводити пальцем у білій рукавичці по плінтусах чи високих полицях, аби виявити пил – але це не значить, що вони взагалі не помічають нічого у вашому домі. Тож на кілька нюансів слід звернути увагу.

Те, що пам'ятають гості після візиту до вас додому, навряд чи включатиме маленьку пляму на килимі чи неприбрану річ на дивані. Зазвичай в пам'яті відкладаються речі, що більше стосуються самого досвіду, пише Southern Living.

На що гості звертають увагу у вас вдома?

Атмосфера

Найпоширеніша відповідь гостей зазвичай стосується загальної атмосфери вечірки, а не дрібниць вечора – наприклад, якщо у вас горить свічка з приємним запахом або ж ввімкнений дифузор, це створює розкішну і водночас теплу атмосферу.

Так само значну роль у створенні вечора відіграє музика – жоден шум тоді не створює незручностей, а тиха мелодія на тлі задає ритм усій вечірці.

Свіжі квіти та проста зелень завжди можуть покращити атмосферу.

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Ванна кімната

Якщо у вашому домі і є місце, в якому гості придивлятимуться до деталей, то це ванна кімната – і це має сенс, враховуючи те, що тільки там люди залишаються наодинці з собою та мають хвилинку, аби по-справжньому озирнутися та звернути увагу. У ванній обов'язково потрібно покласти чистий рушник для рук, переконатися, що є достатньо туалетного паперу та серветок.



Ванна кімната має бути чистою / Фото Pexels

Під час прибирання перед приходом гостей зверніть особливу увагу на туалет – він має бути найчистішим місцем у всьому домі.

Гарні речі

Необов'язково постійно діставати делікатеси, що відкладалися до особливого випадку – і більшість гостей цього й не очікують – але сервірування столу гарним посудом точно запам'ятається.

Друзі й родина не тільки відчуватимуть себе особливими, коли використовуватимуть вироби, зарезервовані для свят, але й братимуть до уваги для власних колекцій.