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Те, що пам'ятають гості після візиту до вас додому, навряд чи включатиме маленьку пляму на килимі чи неприбрану річ на дивані. Зазвичай в пам'яті відкладаються речі, що більше стосуються самого досвіду, пише Southern Living.

На що гості звертають увагу у вас вдома?

Атмосфера

Найпоширеніша відповідь гостей зазвичай стосується загальної атмосфери вечірки, а не дрібниць вечора – наприклад, якщо у вас горить свічка з приємним запахом або ж ввімкнений дифузор, це створює розкішну і водночас теплу атмосферу.

Так само значну роль у створенні вечора відіграє музика – жоден шум тоді не створює незручностей, а тиха мелодія на тлі задає ритм усій вечірці.

Свіжі квіти та проста зелень завжди можуть покращити атмосферу.

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Ванна кімната

Якщо у вашому домі і є місце, в якому гості придивлятимуться до деталей, то це ванна кімната – і це має сенс, враховуючи те, що тільки там люди залишаються наодинці з собою та мають хвилинку, аби по-справжньому озирнутися та звернути увагу. У ванній обов'язково потрібно покласти чистий рушник для рук, переконатися, що є достатньо туалетного паперу та серветок.

Ванна кімната має бути чистою / Фото Pexels

Під час прибирання перед приходом гостей зверніть особливу увагу на туалет – він має бути найчистішим місцем у всьому домі.

Гарні речі

Необов'язково постійно діставати делікатеси, що відкладалися до особливого випадку – і більшість гостей цього й не очікують – але сервірування столу гарним посудом точно запам'ятається.

Друзі й родина не тільки відчуватимуть себе особливими, коли використовуватимуть вироби, зарезервовані для свят, але й братимуть до уваги для власних колекцій.