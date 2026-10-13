Чорна п'ятниця наближається: 5 товарів для дому, які полегшать побут

У Чорну п’ятницю можна придбати техніку, яка полегшить побут. Знижки дають змогу оновити старі прилади чи вибрати щось, що допоможе в прибиранні, приготуванні їжі чи доглядом за одягом.

До Чорної п’ятниці є ще час, тому визначіть, чого бракує вдома, пише 24 Канал. Певна техніка зробить щоденні справи набагато простішими.

Які товари придбати на Чорну п’ятницю?

Пилосос

Обирати модель пилососа потрібно до потреб вашого помешкання. До прикладу, вертикальний бездротовий пилосос зручний для швидкого щоденного прибирання, а робот-пилосос може самостійно очищати підлогу за заданим графіком. Для великої квартири підійде потужний пилосос з містким контейнером.

Для догляду за домом покупці часто обирають пилососи. На Prom представлені прилади різних брендів, зокрема Samsung, Karcher, Bosch та інших виробників. Загалом маркетплейс налічує понад 120 млн товарів, зокрема й засоби для догляду за волоссям. Для тих, хто регулярно купує різну техніку та не хоче переплачувати за доставку, стане у пригоді підписка Smart на Prom. Вона коштує 50 грн на місяць і надає безкоштовну доставку для необмеженої кількості замовлень на маркетплейсі.

Мультиварка

Для тих, хто має насичений робочий графік і хоча якомога менше часу витрачати на щоденні клопоти – варто придбати мультиварку. У ній можна готувати різні каші, супи, тушковані овочі, м’ясо, гарніри та десерти.

Під час вибору важливо звертати увагу на об’єм чаші, кількість автоматичних програм і простоту догляду. До прикладу, для двох людей підійде невелика компактна мультиварка.

Мікрохвильова піч

Без цієї техніки складно уявити сучасну кухню, але навіть якщо у вас дещо застаріла модель, то на Чорну п’ятницю можна її оновити. Більшість мікрохвильовок мають програми розморожування, підігрівання та приготування різних продуктів. А от нові моделі оснащені навіть грилем, який дає змогу підрум’янити страви. Перед покупкою важливо лише обрати необхідну потужність, внутрішній об’єм та розміри корпусу.



Мікрохвильова піч є необхідністю на кожній кухні / Фото Pexels

Блендер

За допомогою блендера можна робити смузі, крем-супи чи фруктові пюре. Також він допомагає подрібнювати овочі та інші продукти. Під час Чорної п’ятниці можна пошукати моделі з додатковими насадками. Тут вже важливо орієнтуватися на власні кулінарні звички.

Праска

Охайний вигляд речам забезпечує праска, тому без неї не обійтися тим, хто любить завжди прасувати одяг – від футболок до сорочок, штанів чи суконь.

Під час вибору зверніть лише увагу на потужність, вагу, покриття підошви й наявність подачі пари. Паровий удар допоможе розгладити складні заломи, особливо під час прасування штор.