До "Черной пятницы" еще есть время, поэтому определите, что не хватает дома, пишет 24 Канал. Некоторая техника значительно упростит повседневные дела.

Какие товары стоит купить в Черную пятницу?

Пылесос

Выбирать модель пылесоса нужно исходя из потребностей вашего жилья. Например, вертикальный беспроводной пылесос удобен для быстрой ежедневной уборки, а робот-пылесос может самостоятельно очищать пол по заданному графику. Для большой квартиры подойдет мощный пылесос с вместительным контейнером.

Для догляду за домом покупці часто обирають пилососи. На Prom представлені прилади різних брендів, зокрема Samsung, Karcher, Bosch та інших виробників. Загалом маркетплейс налічує понад 120 млн товарів, зокрема й засоби для догляду за волоссям. Для тих, хто регулярно купує різну техніку та не хоче переплачувати за доставку, стане у пригоді підписка Smart на Prom. Вона коштує 50 грн на місяць і надає безкоштовну доставку для необмеженої кількості замовлень на маркетплейсі.

Мультиварка

Тем, у кого насыщенный рабочий график и кто хочет тратить как можно меньше времени на повседневные хлопоты, стоит приобрести мультиварку. В ней можно готовить различные каши, супы, тушеные овощи, мясо, гарниры и десерты.

При выборе важно обращать внимание на объем чаши, количество автоматических программ и простоту ухода. Например, для двух человек подойдет небольшая компактная мультиварка.

Микроволновая печь

Без этой техники сложно представить современную кухню, но даже если у вас несколько устаревшая модель, то в Черную пятницу ее можно обновить. Большинство микроволновок имеют программы размораживания, подогрева и приготовления различных продуктов. А вот новые модели оснащены даже грилем, который позволяет подрумянить блюда. Перед покупкой важно лишь выбрать необходимую мощность, внутренний объем и размеры корпуса.



Микроволновая печь – незаменимый прибор на каждой кухне / Фото Pexels

Блендер

С помощью блендера можно готовить смузи, крем-супы или фруктовые пюре. Также он помогает измельчать овощи и другие продукты. Во время Черной пятницы можно поискать модели с дополнительными насадками. Здесь уже важно ориентироваться на собственные кулинарные привычки.

Утюг

Ухоженный вид вещам придает утюг, поэтому без него не обойтись тем, кто любит всегда гладить одежду – от футболок до рубашек, штанов или платьев.

При выборе обратите внимание только на мощность, вес, покрытие подошвы и наличие подачи пара. Паровой удар поможет разгладить сложные заломы, особенно при глажении штор.