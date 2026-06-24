Товари для творчості: що варто придбати дитині до школи

Підготовка до школи вимагає відповідальності та чіткого розуміння, що саме потрібно придбати для дитини. Заплутатись у різних категоріях товарів дуже просто, тож краще формувати списки заздалегідь або ж орієнтуватись на вже готові.

Серед канцелярії, яка буде потрібна у школі, варто також звернути увагу і на товари для творчості. Вони знадобляться на уроках образотворчого мистецтва та трудового навчання, пише платформа "На урок".

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Які товари для творчості варто придбати до школи?

У списку шкільної канцелярії важливо не пропустити товари для творчості, які будуть потрібні дитині. Важливо підготувати все необхідне, щоб потім не довелось докуповувати щось поспіхом.

Закупи можна розтягнути на все літо, адже так вони менше вдарять по гаманцю. Крім цього, так менший шанс щось забути, адже відсутність поспіху часто сприяє кращій підготовці.

Знайти канцелярські товари під різні запити та на різний бюджет можна на Prom. Тут можна порівняти різні товари для шкільної творчості та обрати оптимальний варіант за ціною. За результатами дослідження Kantar 2025 року покупці вважають, що на Prom найнижчі ціни серед українських маркетплейсів. Якщо ви будете замовляти дрібні товари кілька разів, то щоб не переплачувати, варто звернути увагу на підписку Smart на Prom. Вона коштує 50 гривень на місяць і надає безкоштовну доставку для необмеженої кількості замовлень на маркетплейсі.

Зокрема, дитині у школі знадобляться:

альбом для малювання;

кольорові олівці;

кольорові фломастери;

кольоровий папір та картон;

клей; ножиці із заокругленими кінцями.

Така канцелярія знадобиться на специфічних уроках / Фото Pexels

Ці товари дитина зможе використовувати протягом всього навчального року на тих уроках, де у цьому виникатиме необхідність. Батьки повинні подбати про те, щоб дитина була готова до шкільних буднів.

Також можна купити розмальовку та дитячу книжечку. Ці товари можуть допомогти розкрити та реалізувати творчий потенціал й уяву.