Рюкзак – один із ключових елементів шкільного життя будь-якого школяра. Під час вибору ранця потрібно звернути увагу на низку критеріїв, адже він має бути не тільки красивим, а й зручним та не шкодити здоров'ю, пише видання "Вікна".

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Як обрати рюкзак для першокласника?

Обрати рюкзак, який дитина буде носити постійно – це дуже важлива задача. Слід звернути увагу на кілька принципових речей. Зокрема, на розмір ранця. У виданні зазначають, що він не повинен бути ширшим за спину дитини та довшим за талію.

Якщо вам потрібно обрати рюкзак для майбутнього школяра, то варто перевірити варіанти на Prom. Тут можна обрати ранець під різні запити та бюджети, а перед покупкою є можливість переглянути відгуки інших покупців – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення. Рюкзак краще купувати після примірки, тож у може знадобитись Пром-оплата. Ця послуга передбачає, що кошти надходять продавцю лише після того, як покупець особисто огляне й забере посилку.

Там також наголосили, що оптимальна вага дитячого рюкзака – до кілограма. Наповнений ранець має важити не більше, ніж 2-3 кілограми загалом. Плюсом також може бути ортопедична спинка, адже вона допоможе розподілити навантаження. Варто також перевірити, чи регулюються лямки. Зручнішою може виявитись модель, яка має таку функцію. Оптимальною шириною для лямок вважають 4 – 5 сантиметрів.



Рюкзак – важлива покупка для першокласника / Фото Pexels

Також радять обирати рюкзаки із міцних матеріалів, які не будуть зношуватись від щоденного використання. Крім цього, варто також врахувати, що погодні умови не завжди сприятливі, тому ранець повинен витримувати дощ, спеку, сніг та вітер. Сьогодні також виготовляють варіанти із водонепроникних тканин, тому така опція теж існує.

Батькам варто подбати і про безпеку дитини. Світловідбивачі на рюкзаці можуть допомогти зробити школяра чи школярку помітнішими у осінньо-зимовий період, коли світловий день значно скорочується.

Водночас не варто нехтувати також і банальними вподобаннями дитини, адже ранець стане її постійним супутником у шкільному житті, тож краще, якщо він буде викликати позитивні емоції.