Рюкзак — один из ключевых элементов школьной жизни любого школьника. При выборе рюкзака нужно обратить внимание на ряд критериев, ведь он должен быть не только красивым, но и удобным, а также не наносить вреда здоровью, пишет издание"Окна".

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Как выбрать рюкзак для первоклассника?

Выбрать рюкзак, который ребенок будет носить постоянно, — это очень важная задача. Следует обратить внимание на несколько принципиальных моментов. В частности, на размер рюкзака. В издании отмечают, что он не должен быть шире спины ребенка и длиннее талии.

Якщо вам потрібно обрати рюкзак для майбутнього школяра, то варто перевірити варіанти на Prom. Тут можна обрати ранець під різні запити та бюджети, а перед покупкою є можливість переглянути відгуки інших покупців – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення. Рюкзак краще купувати після примірки, тож у може знадобитись Пром-оплата. Ця послуга передбачає, що кошти надходять продавцю лише після того, як покупець особисто огляне й забере посилку.

Там также подчеркнули, что оптимальный вес детского рюкзака — до одного килограмма. Заполненный рюкзак должен весить не более 2–3 килограммов в целом. Плюсом также может быть ортопедическая спинка, ведь она поможет распределить нагрузку. Стоит также проверить, регулируются ли лямки. Более удобной может оказаться модель, обладающая такой функцией. Оптимальной шириной для лямок считается 4–5 сантиметров.



Рюкзак — важная покупка для первоклассника / Фото Pexels

Также рекомендуют выбирать рюкзаки из прочных материалов, которые не будут изнашиваться от ежедневного использования. Кроме того, стоит учесть, что погодные условия не всегда благоприятны, поэтому рюкзак должен выдерживать дождь, жару, снег и ветер. Сегодня также выпускаются модели из водонепроницаемых тканей, поэтому такая опция тоже доступна.

Родителям стоит позаботиться и о безопасности ребенка. Светоотражатели на рюкзаке могут помочь сделать школьника или школьницу более заметными в осенне-зимний период, когда световой день значительно сокращается.

В то же время не стоит пренебрегать и банальными предпочтениями ребенка, ведь рюкзак станет его постоянным спутником в школьной жизни, поэтому лучше, если он будет вызывать положительные эмоции.