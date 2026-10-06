Полегшать щоденну рутину під час вимкнення світла: 4 корисні і неочевидні речі

Вже у жовтні чимало українців починають готуватися до можливих відключень світла. І під час них часто найбільше відчувається навіть не сама відсутність електрики, а той факт, що звичайні побутові речі раптом стають значно складнішими.

Коли зникає електрика, не виходить не лише зарядити телефон чи ввімкнути лампу, але часто і прийняти душ, приготувати їжу тощо. Та кілька простих побутових приладів допоможуть впоратися з цією проблемою. Що саме варто придбати перед початком зими, розповідає 24 Канал.

Які речі можуть полегшити побут під час відключень світла?

Акумуляторний душ

Акумуляторний душ може дуже швидко спростити гігієну – і особливо у випадках, коли зі світлом у квартирі зникає також і водопостачання. Ця портативна система з насосом працює так: насос занурюють у місткість з водою, і після цього вона подається через шланг і душову лійку. Моделі ідеально працюють також як переносні душі для кемпінгу та дачі.

Але важливо враховувати, що акумуляторний душ не нагріває воду, якщо модель не має додатково такої функції.

Знайти усе необхідне на випадок відключення світла можна на Prom. Загалом на маркетплейсі представлено понад 120 млн товарів, зокрема кемпінгові ліхтарі, акумуляторні душі, повербанки та багато інших необхідних речей на випадок відключення світла. Якщо важливо перевірити замовлення у поштовому відділенні, можна скористатися Пром-оплатою: продавець отримає кошти лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

На Prom можна знайти такі моделі акумуляторних душів:

MaxFlow – це портативний акумуляторний душ з насосом на 600 мАг. Гарний варіант не лише для кемпінгу, але й для побутового використання під час відключень.

– це портативний акумуляторний душ з насосом на 600 мАг. Гарний варіант не лише для кемпінгу, але й для побутового використання під час відключень. VoltShower – переносний душ на 9000 мАг. Гарно підходить для дачі та туризму та дещо потужніший за попередній варіант.

– переносний душ на 9000 мАг. Гарно підходить для дачі та туризму та дещо потужніший за попередній варіант. Trizand 27551 – портативний душ, що не лише досить потужний для гарного душу, але й має 4 різні режими.

Повербанк великої ємності

Повербанк – це просто must have під час відключень світла. Саме він допомагає не залишитися без зв'язку, коли розетки не працюють. При цьому заряджати ним можна не тільки телефон, але й чимало інших пристроїв.

Ліхтар

Ліхтарик можна ввімкнути на телефоні, але часто це незручно, та ще й швидко садить батарею пристрою. Тож краще мати вдома акумуляторний чи налобний ліхтар – або й два водночас.

Налобний ліхтар особливо зручний, якщо потрібні дві вільні руки – під час приготування їжі, прибирання тощо.

Термос

Термос неймовірно корисний, якщо вдома є тільки електрочайник чи електроплита. Перед запланованими відключеннями світла можна заварити чай або ж просто залити у термос окріп.