Когда пропадает электричество, становится невозможно не только зарядить телефон или включить лампу, но зачастую и принять душ, приготовить еду и т. д. Но несколько простых бытовых приборов помогут справиться с этой проблемой. Что именно стоит приобрести перед началом зимы, рассказывает 24 Канал.

Какие вещи могут облегчить быт во время отключений света?

Аккумуляторный душ

Аккумуляторный душ может очень быстро упростить гигиену – особенно в тех случаях, когда вместе со светом в квартире пропадает и водоснабжение. Эта портативная система с насосом работает так: насос погружают в емкость с водой, после чего вода подается через шланг и душевую лейку. Модели идеально подходят также в качестве переносных душей для кемпинга и дачи.

Но важно учитывать, что аккумуляторный душ не нагревает воду, если модель не оснащена дополнительно такой функцией.

Знайти усе необхідне на випадок відключення світла можна на Prom. Загалом на маркетплейсі представлено понад 120 млн товарів, зокрема різноманітні товари: кемпінгові ліхтарі, акумуляторні душ, повербанки та багато інших необхідних речей на випадок відключення світла. Якщо важливо перевірити замовлення у поштовому відділенні, можна скористатися Пром-оплатою: продавець отримає кошти лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

На Prom можно найти следующие модели аккумуляторных душей:

MaxFlow – это портативный аккумуляторный душ с насосом на 600 мАч. Хороший вариант не только для кемпинга, но и для бытового использования во время отключений.

– это портативный аккумуляторный душ с насосом на 600 мАч. Хороший вариант не только для кемпинга, но и для бытового использования во время отключений. VoltShower – переносной душ на 9000 мАч. Хорошо подходит для дачи и туризма и немного мощнее предыдущего варианта.

– переносной душ на 9000 мАч. Хорошо подходит для дачи и туризма и немного мощнее предыдущего варианта. Trizand 27551 – портативный душ, который не только достаточно мощный для комфортного душа, но и имеет 4 различных режима.

Портативный аккумулятор большой емкости

Портативный аккумулятор – это просто must have во время отключений света. Именно он помогает не остаться без связи, когда розетки не работают. При этом заряжать им можно не только телефон, но и множество других устройств.

Фонарик

Фонарик можно включить на телефоне, но часто это неудобно, да еще и быстро разряжает батарею устройства. Поэтому лучше иметь дома аккумуляторный или налобный фонарь – или даже два сразу.

Налобный фонарь особенно удобен, если нужны две свободные руки – во время приготовления еды, уборки и т. п.

Термос

Термос невероятно полезен, если дома есть только электрочайник или электроплита. Перед запланированными отключениями света можно заварить чай или просто налить в термос кипяток.