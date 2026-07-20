Тягнути до кінця серпня не варто: чек-лист покупок для школяра

Початок навчального року – це важливий момент не лише для школяра, але й для батьків, адже до нього потрібно як слід підготуватися, і список покупок чималий. Тож з закупами краще не затягувати до кінця серпня, аби не стояти у чергах та не купувати речі у поспіху.

Попри те, що літо вже у розпалі, чимало батьків вже складають чек-листи покупок до навчального року – адже у метушні перед 1 вересня дуже легко розгубитися та забути про щось важливе. 24 Канал розповідає, що саме потрібно придбати.

Які речі потрібно купити школяреві?

Канцелярія

Перше, про що варто подумати – це канцелярія, і її знадобиться чимало.

Придбати всі необхідні для школярів речі можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість посадкового матеріалу за фото. Покупці на Prom часто замовляють зошити, ручки, фломастери та іншу канцелярію. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

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Деякі речі можуть відрізнятися залежно від класу дитини, але основа завжди однакова:

щоденник;

кулькові ручки з синьою пастою;

олівці (кольорові для молодших школярів, різної твердості – для старших);

пенал;

альбом та фарби для учнів початкової та середньої школи;

лінійка, транспортир, циркуль;

тека для зошитів;

точилка, гумка та коректор.

Одяг

Зараз шкільна форма не є обов'язковою в українських школах, та все ж слід перевірити, чи є у дитини все необхідне.

Передусім знадобиться кілька комплектів зручного повсякденного одягу:

2 пари штанів;

2 пари джинсів;

3 – 4 футболки;

кілька сорочок для урочистостей;

теплий светр на осінь;

сукня для дівчат;

спідниця.

Акцент потрібно робити на зручності, а у виборі тканин надавати перевагу натуральним матеріалам: бавовні, льону тощо. Потрібно придбати також спортивну форму: не лише штани та вітрівку, але й футболки й шорти для тепліших місяців.

І останнє, та не за важливістю – це взуття. Необов'язково обмежуватися туфлями; також підійдуть кросівки, тенісне взуття, мокасини тощо. Деякі школи вимагають також змінне взуття, тож і про нього слід подбати.

Портфель



Рюкзак потрібно обирати ретельно / Фото Pexels

Портфель дитині доведеться носити в школу кожного дня, тож до його вибору потрібно поставитися відповідально. Аби школяреві справді було з ним зручно, купувати портфель "на виріст" – не варіант. Він має підходити до зросту, аби не навантажувати спину.

Окрім того, він має бути досить містким та мати жорстку спинку.