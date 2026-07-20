Несмотря на то, что лето уже в самом разгаре, многие родители уже составляют списки покупок к новому учебному году – ведь в суете перед 1 сентября очень легко растеряться и забыть о чем-то важном. 24 Канал рассказывает , что именно нужно приобрести.

Какие вещи нужно купить школьнику?

Канцелярские принадлежности

Первое, о чем стоит подумать, – это канцелярские принадлежности, и их понадобится немало.

Придбати всі необхідні для школярів речі можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість посадкового матеріалу за фото. Покупці на Prom часто замовляють зошити, ручки, фломастери та іншу канцелярію. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

На Prom також продаються шкільні рюкзаки для різного бюджету — від базових моделей до ортопедичних рюкзаків відомих брендів. Під час акцій та розпродажів багато товарів на маркетплейсі доступні зі знижками від 10%.

Некоторые вещи могут отличаться в зависимости от класса ребенка, но основа всегда одна и та же:

ежедневник;

шариковые ручки с синей пастой;

карандаши (цветные для младших школьников, различной твердости – для старших);

пенал;

альбом и краски для учеников начальной и средней школы;

линейка, транспортир, циркуль;

папка для тетрадей;

точилка, ластик и корректор.

Одежда

Сейчас школьная форма не является обязательной в украинских школах, но все же следует проверить, есть ли у ребенка все необходимое.

Прежде всего понадобится несколько комплектов удобной повседневной одежды:

2 пары брюк;

2 пары джинсов;

3–4 футболки;

несколько рубашек для торжественных случаев;

теплый свитер на осень;

платье для девочек;

юбка.

Акцент нужно делать на удобстве, а при выборе тканей отдавать предпочтение натуральным материалам: хлопку, льну и т. д. Нужно также приобрести спортивную форму: не только брюки и ветровку, но и футболки и шорты для теплых месяцев.

И последнее, но не менее важное – это обувь. Необязательно ограничиваться туфлями; также подойдут кроссовки, теннисные туфли, мокасины и т. п. Некоторые школы требуют также сменную обувь, поэтому и об этом следует позаботиться.

Портфель



Рюкзак нужно выбирать тщательно / Фото Pexels

Рюкзак ребенку придется носить в школу каждый день, поэтому к его выбору нужно отнестись ответственно. Чтобы школьнику действительно было с ним удобно, покупать рюкзак "на выраст" – не вариант. Он должен соответствовать росту, чтобы не нагружать спину.

Кроме того, он должен быть достаточно вместительным и иметь жесткую спинку.