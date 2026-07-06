Огірки всохнуть і будуть гірчити: ось що ніколи не можна садити біля них

Навіть ретельний догляд не врятує огірки, якщо ви від початку неправильно обрали сусідів для цієї рослини. Низка культур негативно впливає не тільки на ріст та урожайність, але й на смак огірків.

Огірки – це не проблемні овочі на городі – вони добре сусідять з більшістю інших культур. Але є кілька, з якими вони вжитися не можуть аж ніяк, і це призводить до того, що рослини частіше хворіють і стають не такими смачними, пише Martha Stewart.

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Що не можна садити біля огірків?

Гарбуз

Огірок та гарбуз належать до однієї родини, а це означає, що й вороги у них спільні: стебловий шкідник на гарбузах та самшитова вогнівка. Обидва шкідники дуже небезпечні для посадок і можуть пошкоджувати плоди обох культур.

Тож під час спільної посадки огірків та гарбузів створюються практично ідеальні умови для розмноження цих жуків.

Якщо на рослинах на городі часто з'являються шкідники, на Prom можна знайти інсектициди та інші засоби для захисту культур. Підписка Smart надає безкоштовну доставку на замовлення на маркетплейсі від 200 грн та дозволяє не переплачувати під час регулярних замовлень таких засобів.

М'ята

Дачники, що вже вирощували м'яту, вже знають про дивовижну здатність цієї рослини поширюватися неймовірно швидко та захоплювати значні території. Саме тому садівники часто садять її у контейнерах, а не у відкритому ґрунті.

Поряд з огірками м'ята може перетворитися на інвазивну рослину, що придушуватиме ріст решти культур і забиратиме собі значну частку поживних речовин та вологи.



М'яту не варто садити біля огірків / Фото Pexels

Баштанні

Кавуни та дині – це чудові культури для вирощування на городі, але краще підібрати для них ділянку подалі від огірків. Баштанні культури схильні до тих самих захворювань, а також їх вражають однакові шкідники. Особливо великою проблемою стають борошниста роса та огіркові жуки.

Картопля

Огірки та картопля однаково схильні і до різних видів гнилі, і до фітофторозу – а ці хвороби можуть знищити весь урожай за лічені тижні. Окрім того, і огірки, і картопля потребують дуже багато поживних речовин, а це означає, що вони конкуруватимуть за них.

І через потужнішу кореневу систему у цій боротьбі часто виграє саме картопля.

Шавлія

Ароматна трава може стати досить несподіваним ворогом огірків: саме вона впливає на смак плодів. Огірки стануть гіркішими і не відчуватимуться такими свіжими. Також культури конкуруватимуть за воду між собою.

Кабачки



Кабачки заважатимуть росту огірків / Фото Pexels

Це споріднені культури, що страждають від борошнистої роси, вірусу огіркової мозаїки та сірої гнилі. Надто близьке сусідство підвищує шанс зараження.