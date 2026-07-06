Більшість садівників беруться за обрізки рослин навесні або восени, проте саме в липні потрібно зробити кілька маніпуляцій з секатором, пише Interia Kobieta.
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Навіщо обрізати півонії у липні?
Обрізка півоній у липні передбачає лише видалення відцвілих квітів. Їхня утилізація сприяє тому, щоб рослина не зав’язувала плоди й не утворювала насіння.
Якщо ж півонії встигнуть дати насіння, тоді наступного року можуть почати цвісти вже менш рясно. Тому їм слід забезпечити обрізкою пишне цвітіння вже для наступного року.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Також можна під час цієї процедури видалити навіть нерозквітлі бутони, оскільки вони лише обтяжують рослину. У липні обрізаються тільки відцвілі квіти, а от листя та пагони потрібно видаляти пізніше.
У липні півоніям необхідна обрізка / Фото Pexels
Що обрізати у серпні та вересні?
Після липневої обрізки наступну обробку можна починати не швидше кінця серпня. У цей час листя рослин помітно пожовтіє й втратить свій вигляд – це і буде ознакою того, що рослину вже час обрізати.
Традиційно цей період настає з кінця серпня до початку вересня. Дачники радять обрізати сухі та пошкоджені листочки, а також старі стебла.
Цей період також підходить для пересадки півоній на нову ділянку. Крім того, у цю пору розподіляють бульби для розмноження квітів у новому травневому сезоні. Восени вони вже повністю сформовані, тому нова посадка буде розвиватися правильно.