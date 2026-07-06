Большинство садоводов приступают к обрезке растений весной или осенью, однако именно в июле нужно провести несколько манипуляций с секатором, пишет Interia Kobieta.

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Зачем обрезать пионы в июле?

Обрезка пионов в июле предполагает лишь удаление отцветших цветов. Их удаление способствует тому, что растение не завязывает плоды и не образует семена.

Если же пионы успеют дать семена, то в следующем году могут зацвести уже не так обильно. Поэтому их следует обрезать, чтобы обеспечить пышное цветение уже в следующем году.

Также во время этой процедуры можно удалить даже нераспустившиеся бутоны, поскольку они лишь отягощают растение. В июле обрезаются только отцветшие цветы, а вот листья и побеги нужно удалять позже.



В июле пионам необходима обрезка / Фото Pexels

Что обрезать в августе и сентябре?

После июльской обрезки следующую обработку можно начинать не раньше конца августа. К этому времени листья растений заметно пожелтеют и потеряют свой вид – это и будет признаком того, что растение уже пора обрезать.

Традиционно этот период наступает с конца августа до начала сентября. Дачники советуют обрезать сухие и поврежденные листья, а также старые стебли.

Этот период также подходит для пересадки пионов на новый участок. Кроме того, в это время делят клубни для размножения цветов в новом майском сезоне. Осенью они уже полностью сформированы, поэтому новая посадка будет развиваться правильно.