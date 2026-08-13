5 режимів прання, які ви ігноруєте: вони можуть полегшити догляд за речима

Більшість з нас налаштували елементи керування на пральній машинці ще на початковому етапі користування й залишаємо їх для кожного завантаження прання. Однак фахівці зазначили, що для різного одягу такий варіант не зовсім підходить.

На пральній машині є чимало режимів, кожен з яких має певне призначення, пише Real Simple. Якщо вмикати їх за потреби, вони можуть покращити прання та зробити одяг чистішим за набагато коротший цикл.

Які режими пральної машини ми ігноруємо?

Режим "Легке прасування"

Якщо на одязі залишаються складки після прання, варто скористатися режимом "Легке прасування". Його призначення – зменшити зминання тканини. У пральній машині він передбачає теплу воду, делікатне обертання та повільніший віджим. Таким чином вдасться зменшити кількість складок на речах.

У сушарках цей режим працює за схожим принципом. Використовується помірне тепло, а наприкінці циклу температура знижується, щоб одяг менше зминався. У деяких моделях режим може називатися «Повсякденне прання» чи "Контроль складок".

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Режим швидкого прання

Цей режим найкраще підходить для швидкого прання, коли потрібно за короткий час випрати кілька речей. Більшість пральних машин перуть годину, а режим швидкого прання скорочує цей час вдвічі.

Попереднє замочування чи прання

Сильно забруднені чи заплямовані речі потребують додаткового догляду в пральній машині. Можна попередньо обробити плями, зачекати 15 хвилин, а тоді вкинути їх у прання.

В іншому випадку можна скористатися режимом попереднього замочування чи прання, який виводить увесь бруд перед основним циклом.



Попереднє замочування потрібне у випадку сильних забруднень / Фото Pexels

Режим "Тільки повітря"

Цей режим сушарки стане у пригоді, коли речі потрібно не висушити, а просто освіжити. Барабан обертається, але повітря подається без нагрівання. Тому режим підходить для декоративних подушок, покривал, штор та інших речей, які не мають плям.

Для такого освіження можна встановити цикл приблизно на 10 – 15 хвилин. Не варто перевантажувати барабан – вільний простір дозволяє речам краще переміщатися всередині та сприяє видаленню пилу та шерсті.

Режим очищення пральної машини

Щоб одяг завжди був чистим, потрібна чиста пральна машина. Сучасні пралки використовують мало води під час циклу полоскання, тож в барабані можуть бути залишки миючих засобів, бруд та бактерії.

Саме тому у більшості пральних машин є цикл очищення, який варто використовувати кожного місяця або раз на кожні 30 завантажень. Цей режим здатен видалити залишки порошку, цвіль та бактерії, які викликають неприємний запах.