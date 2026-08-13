В стиральной машине есть немало режимов, каждый из которых имеет свое назначение, пишет Real Simple. Если включать их по мере необходимости, они могут улучшить качество стирки и сделать одежду чище за гораздо более короткий цикл.

Какие режимы стиральной машины мы игнорируем?

Режим "Легкая глажка"

Если на одежде остаются складки после стирки, стоит воспользоваться режимом "Легкая глажка". Его назначение – уменьшить сминание ткани. В стиральной машине он предусматривает теплую воду, деликатный вращающийся цикл и более медленный отжим. Таким образом удастся уменьшить количество складок на вещах.

В сушилках этот режим работает по схожему принципу. Используется умеренное тепло, а в конце цикла температура снижается, чтобы одежда меньше сминалась. В некоторых моделях режим может называться "Повседневная стирка" или "Контроль складок".

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Режим быстрой стирки

Этот режим лучше всего подходит для быстрой стирки, когда нужно за короткое время постирать несколько вещей. Большинство стиральных машин стирают в течение часа, а режим быстрой стирки сокращает это время вдвое.

Предварительное замачивание или стирка

Сильно загрязненные или испачканные вещи требуют дополнительного ухода в стиральной машине. Можно предварительно обработать пятна, подождать 15 минут, а затем запустить стирку.

В противном случае можно воспользоваться режимом предварительного замачивания или стирки, который удаляет всю грязь перед основным циклом.



Предварительное замачивание необходимо при сильных загрязнениях / Фото Pexels

Режим "Только воздух"

Этот режим сушилки пригодится, когда вещи нужно не высушить, а просто освежить. Барабан вращается, но воздух подается без нагрева. Поэтому режим подходит для декоративных подушек, покрывал, штор и других вещей, на которых нет пятен.

Для такого освежения можно установить цикл примерно на 10–15 минут. Не стоит перегружать барабан – свободное пространство позволяет вещам лучше перемещаться внутри и способствует удалению пыли и шерсти.

Режим очистки стиральной машины

Чтобы одежда всегда была чистой, нужна чистая стиральная машина. Современные стиральные машины используют мало воды во время цикла полоскания, поэтому в барабане могут оставаться остатки моющих средств, грязь и бактерии.

Именно поэтому в большинстве стиральных машин есть цикл очистки, который следует запускать каждый месяц или раз в 30 циклов стирки. Этот режим способен удалить остатки порошка, плесень и бактерии, вызывающие неприятный запах.