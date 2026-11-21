Обрати подарунок для дитини буває непросто, особливо коли хочеться знайти щось таке, що справді зацікавить малюка. Один з найскладніших виборів припадає на дітей віком від 1 до 5 років, коли вони активно пізнають навколишній світ та розвивають уяву.

Під час вибору слід звертати увагу на іграшки, які заохочують до самостійної гри та допомагають розвивати дрібну моторику, пише Inspiralized. У добірці зібрані найцікавіші варіанти іграшок для дітей, які можна придбати до 2 тисяч гривень.

Які іграшки вибрати для подарунок для дітей?

Розвиваючий бозіборд

Бозіборд підійде для малюків, які люблять досліджувати різні предмети та механізми. Такі іграшки містять шестерні, замочки, кнопки, рухомі елементи та інші деталі, з якими дитина може взаємодіяти. Вони заохочують дитину експериментувати, тренувати координацію рухів та знайомитися з принципами механізмів.

Дитяча ігрова кухня

Іграшкова кухня підійде дітям, які люблять наслідувати дорослих. Для дітей представлені різноманітні кухні з плитою, мийкою, посудом та іграшковими продуктами. Деякі моделі мають навіть світлові та звукові ефекти, а також імітацію води.

На Prom представлені різноманітні іграшки для дітей різного віку. Загалом маркетплейс налічує понад 120 млн товарів, зокрема й книги, матеріали для малювання та ліплення, велосипед, самокат та інші необхідні речі. Для тих, хто регулярно купує товари для дітец та не хоче переплачувати за доставку, стане у пригоді підписка Smart на Prom. Вона коштує 50 грн на місяць і надає безкоштовну доставку для необмеженої кількості замовлень на маркетплейсі.

Магнітний конструктор

Конструктори залишаються одним з найцікавіших варіантів подарунка для дошкільнят. Вони дають змогу створювати різні фігури, будинки, вежі тощо. Особливо цікавими для дітей можуть стати магнітні набори, деталі яких легко поєднуються між собою. Під час вибору важливо лише враховувати рекомендований виробником вік і розмір деталей.

Іграшкова залізниця

Такий подарунок підійде для маленьких любителів транспорту. Іграшкова залізниця складається з локомотива, вагонів та рейків, з яких можна складати різні маршрути.

Для ще більшого зацікавлення дітей є моделі з підсвічуванням, звуковими ефектами та додатковими елементами для облаштування ігрової території.

Набір лікаря

Якщо дитина любить гратися в лікаря, їй можна подарувати тематичний набір із медичними інструментами. До нього зазвичай входить іграшковий стетоскоп, термометр, шприц, окуляри та інші аксесуари.



Цікаві варіанти дитячих іграшок для дітей / Фото Pexels

Ігровий набір з дитячими меблями та посудом

Дітям, які люблять облаштовувати іграшкові будиночки, сподобаються набори з меблями, посудом і кухонним приладдям. Для малюків можна знайти комплекти з іграшковими плитами, холодильниками, столиками, стільцями та посудом. Деякі набори доповнені ще й ляльками.