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При выборе следует обращать внимание на игрушки, которые поощряют самостоятельную игру и помогают развивать мелкую моторику, пишет Inspiralized. В подборке собраны самые интересные варианты игрушек для детей, которые можно приобрести до 2 тысяч гривен.

Какие игрушки выбрать в подарок детям?

Развивающий бозиборд

Бозиборд подойдет для малышей, которые любят исследовать различные предметы и механизмы. Такие игрушки содержат шестерни, замочки, кнопки, подвижные элементы и другие детали, с которыми ребенок может взаимодействовать. Они побуждают ребенка экспериментировать, тренировать координацию движений и знакомиться с принципами механизмов.

Детская игровая кухня

Игрушечная кухня подойдет детям, которые любят подражать взрослым. Для детей представлены разнообразные кухни с плитой, мойкой, посудой и игрушечными продуктами. Некоторые модели имеют даже световые и звуковые эффекты, а также имитацию воды.

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Магнитный конструктор

Конструкторы остаются одним из самых интересных вариантов подарка для дошкольников. Они позволяют создавать различные фигуры, дома, башни и т. д. Особенно интересными для детей могут стать магнитные наборы, детали которых легко соединяются между собой. При выборе важно учитывать только рекомендованный производителем возраст и размер деталей.

Игрушечная железная дорога

Такой подарок подойдет для маленьких любителей транспорта. Игрушечная железная дорога состоит из локомотива, вагонов и рельсов, из которых можно составлять различные маршруты.

Чтобы еще больше заинтересовать детей, есть модели с подсветкой, звуковыми эффектами и дополнительными элементами для обустройства игровой зоны.

Набор врача

Если ребенок любит играть в доктора, ему можно подарить тематический набор с медицинскими инструментами. В него обычно входит игрушечный стетоскоп, термометр, шприц, очки и другие аксессуары.

Интересные варианты детских игрушек / Фото Pexels

Игровой набор с детской мебелью и посудой

Детям, которые любят обустраивать игрушечные домики, понравятся наборы с мебелью, посудой и кухонными принадлежностями. Для малышей можно найти комплекты с игрушечными плитами, холодильниками, столиками, стульями и посудой. Некоторые наборы дополнены еще и куклами.