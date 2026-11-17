Часто вибір подарунків для родичів – це непросте завдання. Адже хочеться підшукати щось не лише приємне, але й досить корисне, аби річ не припадала пилом на полиці.

Найкращим подарунком стане той, що полегшує повсякденне життя, або ж відповідає особистим уподобанням людини. Тож 24 Канал підготував підбірку практичних ідей для подарунків.

Що подарувати родичам на свята?

Робот-пилосос

Якщо хочеться подарувати якусь дійсно корисну для дому річ, робот-пилосос – це один з найкращих варіантів. Він забирає щоденну рутину ручного прибирання та може звільнити час для хобі, відпочинку та інших улюблених справ.

Сучасні моделі можуть мати карту приміщення та працювати за розкладом. Також деякі роботи можуть долати невеликі перешкоди та керуються через мобільний застосунок.

Електронна книга

Для людей, що обожнюють читати, електронна книга стане бажаним та корисним подарунком. В одному невеликому гаджеті можна зберігати цілу бібліотеку та читати практично будь-де.

Знайти усе необхідне на подарунки рідним можна на Prom. Загалом на маркетплейсі представлено понад 120 млн товарів, зокрема електронні книги та багато інших цікавих гаджетів та подарункових наборів. Якщо важливо перевірити техніку у поштовому відділенні, можна скористатися Пром-оплатою: продавець отримає кошти лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Під час вибору слід придивитися до ось яких функцій:

обсяг пам'яті;

підсвічування екрана;

підтримувані формати файлів.

Особливо зручні моделі з екраном на основі електронного чорнила – вони комфортні для тривалого читання.

Ось які електронні книги можна знайти на Prom:

Amazon Kindle Paperwhite 12th Gen 2024 – зручний варіант з 7-дюймовим екраном та функцією підсвічування. А 16 гігабайтів пам'яті дозволять помістити усі улюблені книги.

PocketBook 629 Verse – компактний 6-дюймовий екран робить цю модель ідеальною для подорожей та читання в дорозі.

ONYX BOOX Go 7 White – цей пристрій підтримує чимало сучасних цифрових можливостей, тож стане ідеальним подарунком.

Термокружка чи термос

Не усі корисні та практичні подарунки мають бути технологічними. А якісна термокружка – це саме те, що потрібно, якщо хтось з родичів полюбляє довгі прогулянки з кавою чи чаєм.

Найкращою буде модель з герметичною кришкою, міцним корпусом та достатнім об'ємом.

Масажер для спини чи шиї

Ідеальний подарунок, аби розслабитися після довгого дня. Масажер може стати не тільки корисним, але й досить індивідуальним подарунком. Можна підібрати компактну модель, що легко використовувати навіть на роботі чи в машині – головне, аби керування пристрою було зрозумілим, а сам масажер враховував індивідуальні особливості людини, для якої й готується подарунок.

Подарунковий набір для кухні

Якщо хтось з родичів обожнює готувати та з задоволенням проводить час на кухні, можна подарувати якісь корисні та приємні аксесуари. Наприклад: