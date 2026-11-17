Adv

Лучшим подарком станет то, что облегчает повседневную жизнь или соответствует личным предпочтениям человека. Поэтому 24 Канал подготовил подборку практичных идей для подарков.

Что подарить родственникам на праздники?

Робот-пылесос

Если хочется подарить что-то действительно полезное для дома, робот-пылесос – один из лучших вариантов. Он избавляет от ежедневной рутинной уборки и позволяет освободить время для хобби, отдыха и других любимых дел.

Современные модели могут иметь карту помещения и работать по расписанию. Также некоторые роботы могут преодолевать небольшие препятствия и управляются через мобильное приложение.

Электронная книга

Для людей, которые обожают читать, электронная книга станет желанным и полезным подарком. В одном небольшом гаджете можно хранить целую библиотеку и читать практически где угодно.

Реклама / Знайти усе необхідне на подарунки рідним можна на Prom. Загалом на маркетплейсі представлено понад 120 млн товарів, зокрема електронні книги та багато інших цікавих гаджетів та подарункових наборів. Якщо важливо перевірити техніку у поштовому відділенні, можна скористатися Пром-оплатою: продавець отримає кошти лише після того, як покупець огляне та забере посилку. Реклама /

При выборе следует обратить внимание на следующие функции:

объем памяти;

подсветка экрана;

поддерживаемые форматы файлов.

Особенно удобны модели с экраном на основе электронных чернил – они комфортны для длительного чтения.

Вот какие электронные книги можно найти на Prom:

Amazon Kindle Paperwhite 12-го поколения 2024 года – удобный вариант с 7-дюймовым экраном и функцией подсветки. А 16 гигабайт памяти позволят разместить все любимые книги.

PocketBook 629 Verse – компактный 6-дюймовый экран делает эту модель идеальной для путешествий и чтения в дороге.

ONYX BOOX Go 7 White – это устройство поддерживает множество современных цифровых функций, поэтому станет идеальным подарком.

Термокружка или термос

Не все полезные и практичные подарки должны быть технологичными. А качественная термокружка – это именно то, что нужно, если кто-то из родственников любит долгие прогулки с кофе или чаем.

Лучше всего подойдет модель с герметичной крышкой, прочным корпусом и достаточным объемом.

Массажер для спины или шеи

Идеальный подарок, чтобы расслабиться после долгого дня. Массажер может стать не только полезным, но и довольно индивидуальным подарком. Можно подобрать компактную модель, что легко использовать даже на работе или в машине – главное, чтобы управление устройством было понятным, а сам массажер учитывал индивидуальные особенности человека, для которого и готовится подарок.

Подарочный набор для кухни

Если кто-то из родственников обожает готовить и с удовольствием проводит время на кухне, можно подарить какие-нибудь полезные и приятные аксессуары. Например: