Можна посадити й забути: 5 дерев, що потребують мінімум догляду

Багато дачників вагаються перед посадкою плодових дерев, адже переконані, що вони потребуватимуть великого догляду. На щастя, є кілька варіантів, з якими впоратися зможуть навіть новачки.

Звісно, неможливо взагалі не доглядати за деревами. Особливо у перші роки після посадки вони потребують регулярного поливу, захисту від шкідників та періодичної обрізки, пише Homes&Gardens. Та в усьому іншому вони зовсім невибагливі.

Які дерева посадити, щоб мало доглядати?

Олива

Оливкові дерева на диво добре пристосовуються до різних умов. Вони можуть витримувати і тривалу спеку та невелику кількість вологи, і прохолоду та дощі.

Найкраще почуватиметься олива на сонці, у добре дренованому ґрунті. Сріблясто-зелене листя відбиває сонячне світло, тож дерево не так швидко втрачає вологу, і це дозволяє рослині добре пристосуватися до по-справжньому спекотного літа.

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Шовковиця

Шовковиця часто проростає сама собою, а після вкорінення переносить практично будь-які умови – тож це практично ідеальне дерево для "лінивих" дачників. У дуже спекотне літо вона потребуватиме глибокого поливу, але в цілому може обходитися практично без догляду, і все одно щороку тішитиме солодкими ягодами.

Черешня

Якщо ви хочете поласувати солодкими ягодами влітку, варто висадити черешню. Вона проста у вирощуванні та потребує дуже мало догляду.

Груша

Ці дерева мають репутацію одних з найпростіших у вирощуванні. І не в останню чергу тому, що вони надзвичайно стійкі до хвороб та шкідників.

Груші періодично потрібно обрізати, але це не такий складний та довгий процес, як з деякими іншими деревами.

Гранат

Це дерево дуже добре росте на сонці, а після вкорінення стає надзвичайно посухостійким. Все, що йому потрібно забезпечити – це велику кількість світла та дренований ґрунт.



Гранат потребує небагато догляду / Фото Pexels

У перші кілька років молоде дерево потрібно глибоко та регулярно поливати, аби в нього сформувалася міцна коренева система. Але після цього достатньо буде періодично обрізати його, видаляючи сухі та пошкоджені гілки.