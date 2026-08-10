Конечно, невозможно вообще не ухаживать за деревьями. Особенно в первые годы после посадки они нуждаются в регулярном поливе, защите от вредителей и периодической обрезке, пишет Homes&Gardens. Но во всем остальном они совершенно неприхотливы.
Какие деревья посадить, чтобы ухаживать за ними как можно меньше?
Олива
Оливковые деревья удивительно хорошо приспосабливаются к различным условиям. Они могут выдерживать и длительную жару, и небольшое количество влаги, и прохладу, и дожди.
Лучше всего олива будет чувствовать себя на солнце, в хорошо дренированной почве. Серебристо-зеленая листва отражает солнечный свет, поэтому дерево не так быстро теряет влагу, и это позволяет растению хорошо приспособиться к по-настоящему жаркому лету.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
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Шелковица
Шелковица часто прорастает сама по себе, а после укоренения переносит практически любые условия – поэтому это практически идеальное дерево для "ленивых" дачников. В очень жаркое лето ей потребуется обильный полив, но в целом она может обходиться практически без ухода и все равно каждый год будет радовать сладкими ягодами.
Черешня
Если вы хотите полакомиться сладкими ягодами летом, стоит посадить черешню. Она проста в выращивании и требует очень мало ухода.
Груша
Эти деревья считаются одними из самых простых в выращивании. И не в последнюю очередь потому, что они чрезвычайно устойчивы к болезням и вредителям.
Груши периодически нужно обрезать, но это не такой сложный и длительный процесс, как с некоторыми другими деревьями.
Гранат
Это дерево очень хорошо растет на солнце, а после укоренения становится чрезвычайно засухоустойчивым. Все, что ему нужно, – это большой объем света и дренированная почва.
Гранат требует немного ухода / Фото Pexels
В первые несколько лет молодое дерево нужно глубоко и регулярно поливать, чтобы у него сформировалась крепкая корневая система. Но после этого достаточно будет периодически обрезать его, удаляя сухие и поврежденные ветки.