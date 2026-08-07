Ці 5 однорічників можна садити у серпні: зацвітуть до кінця літа

Серпень часто виявляється складним часом для садівників: чимало квітів, що цвіли наприкінці весни та на початку літа вже починають в'янути, але знайти нові на заміну непросто. Для цього слід звернути увагу на рослини, що добре переносять довгу спеку.

Якщо ви хочете поповнити свій квітник до осені, це ще можна зробити у серпні. Втім, далеко не усі квіти перенесуть посадку у такий жаркий та посушливий місяць, пише Martha Stewart.

Які квіти можна посадити у серпні?

Чорнобривці

Ця рослина не просто прикрасить клумбу, але й виявиться неймовірно корисною: чорнобривці можуть відлякувати шкідливих комах, приваблювати запилювачів та цвісти аж до осені – навіть у випадках, якщо температура стає по-справжньому спекотною.

Садіть чорнобривці на сонячній ділянці та регулярно поливайте, поки вони не приживуться.



Чорнобривці добре ростуть у спеку / Фото Pexels

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Цинії

Цинії – це одні з найпопулярніших літніх однорічників, і недарма. Ці рослини витривалі, але водночас можуть потішити неймовірно яскравим цвітінням практично у всіх кольорах веселки.

Вони надійно цвістимуть у саду до самого кінця сезону, а також є одними з найкращих квітів для зрізаних букетів.

Космеї

Ці квіти приваблюють садівників тим, що ростуть неймовірно швидко. Їх можна виростити у серпні прямо з насіння – і вони однаково встигнуть потішити вас квітами до кінця літа.

Космеї ніжні та легкі, мають мереживне листя та відкриті квіти на тонких стеблах.



Космеї можна садити у серпні / Фото Pexels

Безсмертник

Безсмертник має папоротеподібні квіти, що нагадують ромашки у різноманітних красивих відтінках. Вони також є чудовими сухоцвітами, що можуть роками зберігати колір та форму за умови правильного висушування.

Найкраще рослина росте у жаркому, посушливому кліматі.

Гомфрена

Ця квітка приносить колір та текстуру у сади вже рано восени, якщо висадити її у серпні. Рослина тішить чарівними кулястими квітами, зібраними у суцвіття.

Гомфрена ідеально підходить для сухих, спекотних умов та добре переносить вологість.