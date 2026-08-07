Якщо ви хочете поповнити свій квітник до осені, це ще можна зробити у серпні. Втім, далеко не усі квіти перенесуть посадку у такий жаркий та посушливий місяць, пише Martha Stewart.

Які квіти можна посадити у серпні?

Чорнобривці

Ця рослина не просто прикрасить клумбу, але й виявиться неймовірно корисною: чорнобривці можуть відлякувати шкідливих комах, приваблювати запилювачів та цвісти аж до осені – навіть у випадках, якщо температура стає по-справжньому спекотною.

Садіть чорнобривці на сонячній ділянці та регулярно поливайте, поки вони не приживуться.



Чорнобривці добре ростуть у спеку / Фото Pexels

Придбати насіння чорнобривців можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість посадкового матеріалу за фото.

Цинії

Цинії – це одні з найпопулярніших літніх однорічників, і недарма. Ці рослини витривалі, але водночас можуть потішити неймовірно яскравим цвітінням практично у всіх кольорах веселки.

Вони надійно цвістимуть у саду до самого кінця сезону, а також є одними з найкращих квітів для зрізаних букетів.

Космеї

Ці квіти приваблюють садівників тим, що ростуть неймовірно швидко. Їх можна виростити у серпні прямо з насіння – і вони однаково встигнуть потішити вас квітами до кінця літа.

Космеї ніжні та легкі, мають мереживне листя та відкриті квіти на тонких стеблах.



Космеї можна садити у серпні / Фото Pexels

Безсмертник

Безсмертник має папоротеподібні квіти, що нагадують ромашки у різноманітних красивих відтінках. Вони також є чудовими сухоцвітами, що можуть роками зберігати колір та форму за умови правильного висушування.

Найкраще рослина росте у жаркому, посушливому кліматі.

Гомфрена

Ця квітка приносить колір та текстуру у сади вже рано восени, якщо висадити її у серпні. Рослина тішить чарівними кулястими квітами, зібраними у суцвіття.

Гомфрена ідеально підходить для сухих, спекотних умов та добре переносить вологість.