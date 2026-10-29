Посадіть ці рослини під деревами: сад розквітне та зазеленіє навіть узимку

Ділянки під кронами дерев узимку зазвичай залишаються голими та похмурими. Проте навіть у глибокій тіні можна створити ошатну клумбу, яка збереже свіжість і зацвіте в холоди.

Під деревами рослини змушені конкурувати за вологу й живлення з потужним корінням, тому для таких зон підходять лише витривалі культури, пише Deccoria.

Взимку та напровесні під кронами листяних дерев світліше, ніж улітку, що створює чудові умови для ранніх квітів. Водночас під густими хвойними породами дефіцит світла та опадів відчувається впродовж усього року, що важливо врахувати перед посадкою.

Які квіти та кущі підійдуть для зимового саду?

Оживити тінисті куточки та додати кольору посеред морозів допоможуть кілька перевірених рослин:

Морозники . Білі, кремові, рожеві та пурпурові суцвіття вигідно виділяються на тлі темного ґрунту. Садові гібриди особливо стійкі й цвітуть від кінця зими до самої весни в гумусному помірно вологому ґрунті.

. Білі, кремові, рожеві та пурпурові суцвіття вигідно виділяються на тлі темного ґрунту. Садові гібриди особливо стійкі й цвітуть від кінця зими до самої весни в гумусному помірно вологому ґрунті. Цикламен коський. Мініатюрна рослина заввишки близько 10 сантиметрів цвіте білими, рожевими чи червоними квітами та приваблює візерунчастим листям. Їй потрібен водопроникний субстрат і напівтінь.

Мініатюрна рослина заввишки близько 10 сантиметрів цвіте білими, рожевими чи червоними квітами та приваблює візерунчастим листям. Їй потрібен водопроникний субстрат і напівтінь. Магонія "Winter Sun" . Чагарник із колючим листям досягає 3 метрів у висоту й утворює китиці жовтих духмяних квітів. Найкраще висаджувати її в затишних, захищених від холодного вітру куточках, оскільки сорт витримує похолодання орієнтовно від -10 до -15 градусів Цельсія.

. Чагарник із колючим листям досягає 3 метрів у висоту й утворює китиці жовтих духмяних квітів. Найкраще висаджувати її в затишних, захищених від холодного вітру куточках, оскільки сорт витримує похолодання орієнтовно від -10 до -15 градусів Цельсія. Саркокока. Вічнозелений невисокий кущ із блискучим листям і дрібними білими квітами, які дуже приємно пахнуть і розпускаються вже у грудні. Її радять саджати біля доріжок або входу.

Вічнозелений невисокий кущ із блискучим листям і дрібними білими квітами, які дуже приємно пахнуть і розпускаються вже у грудні. Її радять саджати біля доріжок або входу. Скімія японська. Тіньовитривалий компактний чагарник, який узимку прикрашають грона яскравих пуп'янків або декоративні червоні ягоди.



Морозники цвітуть взимку / Фото Martha Flowers

Як правильно висаджувати рослини під кронами?

Щоб молоді саджанці прижилися в умовах конкуренції за вологу, дотримуйтеся кількох важливих кроків:

Висаджуйте квіти ближче до краю проєкції крони, де легше знайти вільний ґрунт між корінням дерева. Уникайте обрізання товстих коренів дерева під час копання лунок і ніколи не досипайте товстий шар землі впритул до стовбура. Рясно полийте посаджені культури, щоб ущільнити землю навколо корінців. Замульчуйте пристовбурні ділянки: для морозників і саркококи добре підійде зрілий компост, а для цикламенів – листовий перегній.

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Які ще кущі прикрасять ділянку взимку?

Щоб сад не втрачав виразності після опадання листя, висаджуйте витривалі декоративні кущі з плодами, зокрема кизильник, калину чи вогнянку. Їхні барвисті ягоди залишаються на гілках протягом усієї зими та слугують кормом для птахів.